Альпинист сорвался с вулкана на Камчатке

Источник материала: ОНТ

На Камчатке (Россия) разбился совершавший восхождение на Корякский вулкан альпинист. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

По сведениям источника, из-за плохой погоды группа альпинистов потерялась во время восхождения на вулкан. Двое мужчин благополучно спустились. Третий не мог идти, так как потерял снаряжение. На его поиски были отправлены спасатели.

На месте, откуда альпинист связывался с МЧС, его тело найдено не было. Тело мужчины было обнаружено, когда спасатели спускались с вулкана. Уточняется, что альпинист сорвался в ущелье.

Предположительно, потерявший снаряжение мужчина пытался его отыскать и на высоте 1800 метров сорвался в ущелье, потеряв равновесие.

Следователями начата проверка.

Фото: Pixabay

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