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По миру на велосипеде: самые знаменитые велотрассы мира

29.03.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

По миру на велосипеде: самые знаменитые велотрассы мира

Один из самых известных в мире велосипедных марафонов начинается в Риме, а затем выходит за границы города. Протяженность трассы – 120 километров, но есть и более короткая дистанция – 60 километров. Так сказать, для новичков. Итальянцы, которые ко всему привыкли относиться с юмором, и девиз для соревнований придумали соответствующий: если вы не гонитесь за «лучшим временем», то сделать остановку на кофе нужно обязательно!

В Швеции огромное количество велосипедистов, их встречаешь даже чаще, чем пешеходов. Двухколесный вид транспорта используют здесь даже в качестве рекламы или элементов дизайна. Не мудрено, что и веломарафонов в стране проходит не мало. Один из них – у озера Веттерн. Луга, каменистые берега, бескрайняя водная гладь – на протяжении 300 километрового маршрута глазам открываются такие красоты, что дух захватывает! 

Еще одна велогонка с удивительными пейзажами проходит в Испании. Этот вариант путешествия подходит тем, кто любит солнце и хорошо переносит жару. Две сотни километров среди природной красоты Пиренеев – такое приключение точно запомнится надолго. Этот маршрут пользуется популярностью среди велотуристов со всего мира, поэтому регистрироваться на него нужно заранее. 

Один из самых длинных веломарафонов проходит в Норвегии.  Его протяженность – 543 км. Трасса соединяет два самых крупных города страны – Тронхейм и Осло. Конечно, за один день такое расстояние преодолеть невозможно. Поэтому на прохождение маршрута выделено три дня. Есть еще вариант с более короткой дистанцией.

Ну, а в нашей стране с каждым годом площадок для велогонок становится все больше. У нас проходят Минская международная велосипедная неделя, всевозможные велокарнавалы и конкурсы, «Всемирный день без автомобиля». А в Гродненском районе даже есть международный маршрут «Август Вело», ведущий из Польши до самого Гродно. На нем путешественники могут проехать по обе стороны границы и вдоль Августовского канала.

Фото: Pixabay

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Теги: Гродно
 
 
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Один из самых известных в мире велосипедных марафонов начинается в Риме, а затем выходит за границы города. Протяженность трассы – 120 километров, но есть и более...
 
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