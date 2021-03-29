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Акции протеста возобновились в Тбилиси и Ереване
Источник материала: ОНТ
Очередные протесты прошли и в Армении. Оппозиция провела в Ереване акцию с требованием полного отстранения премьер-министра от власти.
Пашинян накануне анонсировал свою отставку. Но де-факто он никуда не уйдет и останется исполняющим обязанности до внеочередных выборов в парламент 20 июня. Его оппоненты настаивают на полном отстранении премьера.
В соседней Грузии люди вышли на улицы с требованием разобраться в ситуации в опасной оползневой зоне Тбилиси. Здесь ведут строительство, которое может спровоцировать сход на город около 500 тонн земли. Жители заявляют, что не доверяют тбилисской мэрии и требуют создания независимой комиссии для расследования.
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Очередные протесты прошли и в Армении. Оппозиция провела в Ереване акцию с требованием полного отстранения премьер-министра от власти. Пашинян накануне...
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