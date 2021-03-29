ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Я хочу перемен»: Регина Тодоренко обрезала волосы и ответила на вопрос о разводе

29.03.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Я хочу перемен»: Регина Тодоренко обрезала волосы и ответила на вопрос о разводе

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко обрезала волосы и похвасталась новой стрижкой в Instagram. 

Подписчики тут же обеспокоились, не связаны ли изменения с проблемами в личной жизни. Поэтому Тодоренко написала под фотографией: «Нет, я не развожусь. Почему же решилась на столь кардинальные перемены? Есть одна единственная причина — надоело постоянство и однообразие, а я хочу перемен!».

До этого экс-телеведущая шоу «Орёл и Решка» выложила видео, как сама состригает длину. Девушка рассказала, что последний раз она кардинально меняла свою стрижку 23 года назад. И то из-за того, что у нее были вши.

В комментариях фолловеры поддержали преображение звезды: «Регина, вы красавица, вам очень идет! Мне кажется, вам любая прическа или стрижка будет к лицу!», «Никогда не понимала, почему если решил поменять прическу, то сразу разводиться?», «Очень здорово! Вам идет!».

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко обрезала волосы и похвасталась новой стрижкой в Instagram.  Подписчики тут же обеспокоились, не связаны ли...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дуэйн Джонсон назвал дату выхода «Черного Адама» (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by