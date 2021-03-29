«Я хочу перемен»: Регина Тодоренко обрезала волосы и ответила на вопрос о разводе

Источник материала: ОНТ

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко обрезала волосы и похвасталась новой стрижкой в Instagram.

Подписчики тут же обеспокоились, не связаны ли изменения с проблемами в личной жизни. Поэтому Тодоренко написала под фотографией: «Нет, я не развожусь. Почему же решилась на столь кардинальные перемены? Есть одна единственная причина — надоело постоянство и однообразие, а я хочу перемен!».

До этого экс-телеведущая шоу «Орёл и Решка» выложила видео, как сама состригает длину. Девушка рассказала, что последний раз она кардинально меняла свою стрижку 23 года назад. И то из-за того, что у нее были вши.

В комментариях фолловеры поддержали преображение звезды: «Регина, вы красавица, вам очень идет! Мне кажется, вам любая прическа или стрижка будет к лицу!», «Никогда не понимала, почему если решил поменять прическу, то сразу разводиться?», «Очень здорово! Вам идет!».

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram