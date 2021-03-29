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Протесты против закона о расширении полномочий полиции продолжаются в Великобритании

29.03.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты против закона о расширении полномочий полиции продолжаются в Великобритании

Выходные отметились протестами в британских городах. В Манчестере полицейские жёстко разогнали участников акции «Kill the bill».

Люди вышли на улицы против нового закона: он значительно расширяет полномочия полиции. Напомним, Великобритания серьезно ужесточает законодательство в отношении незаконных уличных акций. Правоохранители смогут применять силу за «создание помех». А опрокинутый памятник может обернуться 10 годами тюрьмы.

В Италии прошли манифестации курьеров и других сотрудников служб доставки. Они собрались, чтобы выразить протест против низкой зарплаты, нарушений прав рабочих и трудового законодательства. Акции прошли во многих крупных городах. Многие остались без пиццы – протестующие объявили «День без доставки» по всей стране.

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Выходные отметились протестами в британских городах. В Манчестере полицейские жёстко разогнали участников акции «Kill the bill». Люди вышли на улицы против нового...
 
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