Протесты против закона о расширении полномочий полиции продолжаются в Великобритании

Источник материала: ОНТ

Выходные отметились протестами в британских городах. В Манчестере полицейские жёстко разогнали участников акции «Kill the bill».

Люди вышли на улицы против нового закона: он значительно расширяет полномочия полиции. Напомним, Великобритания серьезно ужесточает законодательство в отношении незаконных уличных акций. Правоохранители смогут применять силу за «создание помех». А опрокинутый памятник может обернуться 10 годами тюрьмы.

В Италии прошли манифестации курьеров и других сотрудников служб доставки. Они собрались, чтобы выразить протест против низкой зарплаты, нарушений прав рабочих и трудового законодательства. Акции прошли во многих крупных городах. Многие остались без пиццы – протестующие объявили «День без доставки» по всей стране.

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