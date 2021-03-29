Гороскоп на 30 марта: Тельцам поможет интуиция, Весы смогут добиться желаемого

Источник материала: ОНТ

Овны сегодня убеждены в своей правоте. Звезды вас наделили большой внутренней силой. Выбирайте во всем золотую середину. В спорных вопросах ищите компромисс.

Интуиция поможет Тельцам избежать ошибок. Старайтесь в течение дня перепроверять любую информацию. Отнеситесь спокойно к критике со стороны коллег.

Категоричность и требовательность Близнецов вряд ли понравится окружающим. Проявите терпимость к людям. Сходите на выставку или посмотрите хороший фильм.

Звезды наделят активностью Раков. Посвятите день общению с родителями, детьми, внуками. Свежие впечатления создадут внутреннюю гармонию и настроение.

У Львов появятся дела, которые потребуют немедленного решения. Расставьте правильно приоритеты. От этого будет зависеть результат работы.

Девы, сегодня вас могут порадовать денежные поступления и подарки. Не делайте необдуманных поступков. Сомнительные сделки негативно повлияют на ваше будущее.

Весы смогут добиться желаемого. Коммерческие поездки будут сегодня удачными. Проявите осторожность в финансовой сфере. Внимательно отнеситесь к оформлению документов.

Звезды дарят Скорпионам хороший день для реализации свежих идей, творческих планов, нестандартных решений. Ваш жизненный потенциал очень высокий.

Стрельцам следует проявить внимательность при управлении транспортом. Есть вероятность получения травм. Постарайтесь избежать незапланированных расходов.

Принять важные решения в личной жизни предстоит Козерогам. Будьте готовы к возможным проблемам с близкими людьми. Проявите гибкость и великодушие.

Водолеи, звезды советуют вам уделить внимание своему здоровью. Контролируйте физическую нагрузку. Объективно оценивайте происходящее и не паникуйте.

У Рыб хорошее время для активного отдыха, занятий спортом и коллективных мероприятий. Постарайтесь спокойно решить разногласия с родственниками.

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