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Частный сектор Минска: что пойдет под снос в ближайшее время?

29.03.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Какие усадебные массивы пойдут под снос в ближайшее время? Что появится на их месте? Такие вопросы прозвучали в программе «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск», где на вопросы горожан отвечала председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Тема сноса усадеб всегда остра для их жителей. Тем более что на некоторых территориях этот процесс намечался давно, но дальше планов не шел. Где же точно будут перемены?

Как пояснила О. Верамей, сейчас оформляется разрешительная документация для разработки проектов кварталов многоквартирной застройки на следующих усадебных территориях:

— в границах пр. Дзержинского — ул. Окрестина — Пермская;

— ул. Гусовского — пер. Одоевского — пер. Снежный;

— ул. Аэродромная — Авакяна — Сенницкая — пер. Нефтяной;

— ул. Стасова — Землемерная — Фанипольская;

— ул. Орловская — Нововиленская — Щедрина — Гая;

— ул. Гало — Лукьяновича — Литературная — пер. Поселковый.
 
Теги: Минск
 
 
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Какие усадебные массивы пойдут под снос в ближайшее время? Что появится на их месте? Такие вопросы прозвучали в программе «Говорит и показывает Минск» на...
 
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