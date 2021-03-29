Частный сектор Минска: что пойдет под снос в ближайшее время?





Тема сноса усадеб всегда остра для их жителей. Тем более что на некоторых территориях этот процесс намечался давно, но дальше планов не шел. Где же точно будут перемены?





Как пояснила О. Верамей, сейчас оформляется разрешительная документация для разработки проектов кварталов многоквартирной застройки на следующих усадебных территориях:





— в границах пр. Дзержинского — ул. Окрестина — Пермская;





— ул. Гусовского — пер. Одоевского — пер. Снежный;





— ул. Аэродромная — Авакяна — Сенницкая — пер. Нефтяной;





— ул. Стасова — Землемерная — Фанипольская;





— ул. Орловская — Нововиленская — Щедрина — Гая;





— ул. Гало — Лукьяновича — Литературная — пер. Поселковый.