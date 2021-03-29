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Глава ГУБОПиК: «Мы перестали получать от европейских коллег ответы на запросы по линии борьбы с экстремизмом»

29.03.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Зато с российскими коллегами таких проблем нет.



Начальник ­ГУБОПиК МВД полковник милиции Андрей Паршин дал интервью «СБ. Беларусь сегодня», в котором признался, что коллеги из европейских стран практически перестали отвечать на запросы, касающиеся борьбы с экстремизмом.

По его словам, по многим направлениям взаимодействие ­ГУБОПиК с правоохранительными органами многих стран ЕС, Украины не изменилось и осуществляется в обычном режиме – речь идет об обмене оперативной информацией в отношении лидеров и авторитетов, воров в законе, участников организованных групп, состоящих из граждан Беларуси и иностранцев, занимающихся совершением преступлений на территории РБ и за ее пределами.

«А вот по линии борьбы с экстремизмом, наоборот, губоповцы ответы на свои запросы от европейских коллег получать практически перестали. Нет, к сожалению, обратной связи. Ни по базированию штабов экстремистских формирований, ни по деструктивным телеграм-каналам. Редкий случай взаимодействия: украинская сторона предоставила сведения об анархистской организации «Революционное действие», которая осуществляет свою экстремистскую деятельность и на территории Украины», – сказал начальник управления.

А вот что касается взаимодействия с коллегами из России, то оно, по словам Паршина, остается на традиционно высоком уровне.

«Происходит двусторонний незамедлительный обмен оперативной информацией в отношении воров в законе, уголовных авторитетов, организованных групп. Также налажена совместная работа по розыску скрывающихся преступников. Сотрудниками ­ГУБОПиК сообща с коллегами из России на постоянной основе проводится мониторинг событий и процессов, происходящих в криминальных кругах, планируются и проводятся совместные оперативно-разыскные мероприятия по документированию преступной деятельности лидеров ОПГ, недопущению оказания ими влияния на криминогенную обстановку в регионе. И в период попыток по дестабилизации обстановки в Республике Беларусь наработанные связи с коллегами из России нам очень помогли. Россияне предоставили всю имеющуюся у них информацию, на которую ­ГУБОПиК своевременно отреагировал и принял соответствующие меры согласно своей компетенции», – дополнил Паршин.
 
 
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