ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лидер группы «Рондо» заявил, что они не будут выступать на «Славянском базаре в Витебске», но потом удалил этот пост

29.03.2021 10:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александр Иванов удалил из своего официального Instagram комментарий о том, что группа «Рондо» не собирается принимать участия в «Славянском базаре в Витебске».


Александр Иванов, 2017 год. Фото Okras / wikimedia.org СС-BY-SA 4.0

Информация о том, что на юбилейном XXX Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», который в этом году пройдет с 15 по 18 июля, выступит группа «Рондо», была озвучена директором форума Глебом Лапицким на брифинге в минувшую среду.

Согласно сайта «Славянского базара», пишет ННВ, Александр Иванов и группа «Рондо» должны выступать 17 июля в Летнем амфитеатре в рамках концерта «Золотой хит». Стоимость билетов от 35 до 70 рублей (от 13,30 до 26,60 доллара США).
Поклонник группы из Витебска написал в Instagram Иванову с просьбой отменить участие в концерте в нашем городе из-за политического кризиса в Беларуси и продолжающихся арестов противников режима.

— Никто никуда и не собирался! Никаких базаров..., — так ответили ему от имени официального аккаунта Александра Иванова.

Несколько позже там появился дополнительный текст (орфография сохранена):

— Иногда афиши клеют недобросовестные люди, которое потом и билеты недобросовестно продают на того, кто и не в курсе! Мы не равнодушны к братскому Белорусскому Народу и его беде!



Удаленный комментарий в Instagram

Однако сейчас пост в Instagram Александра Иванова, под которым шла эта переписка, уже удален. Самое примечательное, что витебский поклонник, оставивший первый комментарий, теперь там забанен.

В афише на официальном сайте Александра Иванова концерта в Витебске пока нет: в июне запланировано выступление в Крыму, а следующее уже в августе — в Санкт-Петербурге.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Иванов удалил из своего официального Instagram комментарий о том, что группа «Рондо» не собирается принимать участия в «Славянском базаре в Витебске».
 
Новости дня
Новости разные
 
В минском ФОК хлорку залили не в ту емкость. Концентрация была превышена в 35 раз (обновлено)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by