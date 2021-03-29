Заявление УЕФА после незасчитанного гола Роналду: внедрению систем видеоповторов помешало воздействие пандемии









пишет Прессбол, решив, что он не пересек линию ворот. В матче Португалии и Сербии (2:2) форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил гол в добавленное ко второму тайму время, но судьи не засчитали мяч,Прессбол, решив, что он не пересек линию ворот.





Матч обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. На игре не было ни VAR, ни системы определения гола.





"В 2019 году УЕФА предложил ФИФА внедрить VAR в этом отборочном турнире. Воздействие пандемии на операционные и логистические возможности заставило УЕФА отложить внедрение VAR на групповом этапе Лиги Европы до сезона-2021/22 вместо запуска с сезона-2020/21, а также отозвать предложение о внедрении VAR в матчах квалификации ЧМ-2022 в Европе.





Осенью 2020 года VAR также не использовался на групповом этапе Лиги наций, и, следовательно, до настоящего времени система никогда не использовалась в матчах группового этапа сборных на стадии квалификации", — цитирует заявление УЕФА Associated Press.











