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Заявление УЕФА после незасчитанного гола Роналду: внедрению систем видеоповторов помешало воздействие пандемии

29.03.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

УЕФА объяснил, почему на матчах квалификации ЧМ-2022 не используется система видеоповторов VAR.



В матче Португалии и Сербии (2:2) форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил гол в добавленное ко второму тайму время, но судьи не засчитали мяч, пишетПрессбол, решив, что он не пересек линию ворот.

Матч обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. На игре не было ни VAR, ни системы определения гола.

"В 2019 году УЕФА предложил ФИФА внедрить VAR в этом отборочном турнире. Воздействие пандемии на операционные и логистические возможности заставило УЕФА отложить внедрение VAR на групповом этапе Лиги Европы до сезона-2021/22 вместо запуска с сезона-2020/21, а также отозвать предложение о внедрении VAR в матчах квалификации ЧМ-2022 в Европе.

Осенью 2020 года VAR также не использовался на групповом этапе Лиги наций, и, следовательно, до настоящего времени система никогда не использовалась в матчах группового этапа сборных на стадии квалификации", — цитирует заявление УЕФА Associated Press.
 
 
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УЕФА объяснил, почему на матчах квалификации ЧМ-2022 не используется система видеоповторов VAR.
 
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