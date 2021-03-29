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В Санкт-Петербурге сразу после суток повторно арестовали белорусских активистов

29.03.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Санкт-Петербурге полиция задержала гражданина Беларуси Павла Штанько сразу после окончания срока его ареста, сообщает «Новая газета».


Белорусы Санкт-Петербурга день за днем на протяжении нескольких месяцев выходили на пикеты в поддержку белорусов. 

Мужчину увезли в отделение, чтобы составить протокол за нарушение режима пребывания в России. Павла задержали, когда он вышел из спецприемника после пяти суток ареста за организацию несанкционированного мероприятия, уточняет правозащитники.

В воскресенье в Санкт-Петербурге полиция также задержала арестованную ранее гражданку Беларуси Жанну Галееву — девушка должна была выйти из спецприемника 28 марта в 11:40, но до окончания срока ее ареста за активисткой вновь пришли силовики.

На Галееву составили еще один протокол по ч. 2 ст. 20 КоАП РФ — организация либо проведение публичного мероприятия без уведомления. По данным полиции, 27 февраля Галеева провела пикет на Лиговском проспекте — акция была направлена против сотрудничества норвежской компании Yara с производителем минеральных удобрений «Беларуськалием».

Суд арестовал Павла Штанько и Жанну Галееву 25 марта. Вместе с ними также были арестованы граждане Беларуси Егор Мякинников, Юлия Штанько и Владимир Драгун. Всех пятерых признали виновными в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга из-за съемки видео в январе.

На записи активисты поют песню, а между куплетами одна активистка произносит небольшую речь в поддержку граждан Беларуси и говорит: «Свободу Навальному!»

Несколько тысяч белорусов Питера разными способами поддерживали протесты против фальсификации выборов, насилия и беззакония в Беларуси.
 
 
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В Санкт-Петербурге полиция задержала гражданина Беларуси Павла Штанько сразу после окончания срока его ареста, сообщает «Новая газета».
 
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