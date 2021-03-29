Больше крипты, единые стандарты и другие тренды в развитии международных платежных систем

Источник материала: ProBusiness



Анна Кузьмина. Фото: личный архив

«Основная сложность в сфере международных платежей заключается в том, что банковские системы разных стран мира не связаны между собой», — считает Анна Кузьмина, заместитель председателя правления Банка 131 . Единой глобальной платформы, объединяющей банковские и финансовые системы разных стран, пока не существует. Между тем наличие такой платформы принесло бы существенные выгоды бизнесу: масштабирование на другие страны стало бы более доступным, транзакции проводились бы быстрее, а сами транзакционные издержки стали бы ниже.

Тем не менее некоторые шаги в направлении создания единой международной платежной системы все-таки принимаются. Какие именно и как подобная система может выглядеть в будущем — читайте в материале.

SWIFT, VISA и Mastercard — как уже пытались сблизить банки разных стран

— Закрытые, замкнутые банковские системы в каждой стране предполагают свои стандарты (длина номера счета, его обозначения и т.д.), правила и шифрование.

Например, банковские реквизиты в виде БИК-номера могут быть непонятны для другой страны.

Банковский идентификационный код, БИК — уникальный идентификатор банка, используемый в платежных документах (платежное поручение, аккредитив) на территории России. Классификатор БИКов ведет Центробанк РФ (Банк России).

Стандарты обозначения реквизитов также отличаются и, несмотря на развитие технологий, до сих пор не приведены к единому формату, который позволил бы банковской системе в одной стране считывать всю необходимую информацию о банковском счете из другой страны.

Тем не менее некоторые коммерческие компании частично справились с этой проблемой и смогли построить коммуникационные рельсы между банковскими системами разных стран. Например, SWIFT — «мессенджер» для банков — переводит язык банковской системы одной страны на язык банковской системы другой.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.

Все банки мира так или иначе являются участниками системы SWIFT: каждому банку присваивается свой код, по которому можно отправить платеж в другой банк почти любого государства. Но даже SWIFT не решил проблему окончательно.

Во-первых, это система, к которой нужно быть подключенным. А для этого — создавать инфраструктуру и проводить интеграцию. Это требует значительных финансовых вложений: счет идет на десятки, а иногда даже сотни миллионов российских рублей.

Во-вторых, это дорого. Средняя стоимость одной транзакции — € 20. Поэтому банки, как правило, накапливают платежи, чтобы отправлять их через SWIFT сразу большими суммами и «не гонять» мелкие суммы. Ранее из-за дороговизны SWIFT-платежи вообще использовали только юридические лица или сами банки для расчетов друг с другом.



Фото: unsplash.com

VISA и Mastercard, которые первоначально запустили переводы с карты на карту, тоже можно назвать системами, которые объединяют банки по всему миру. Это продукт, на базе которого, в том числе, работают денежные переводы между картами разных банков. Но и они не превратились в глобальную систему — как ни странно, сейчас такими переводами пользуются в основном банки СНГ.

У консервативных европейских банков вообще нет как таковых «выплат на карту» или «переводов с карты на карту» — все выплаты совершаются только на банковские счета внутрибанковским переводом или через SEPA-перевод (действующий на территории ЕС стандарт).

Как работают международные платежные сервисы

За последние годы из-за глобализации международные платежи стали востребованы не только среди глобальных бизнесов и сервисов, но и у физических лиц. Так появилась индустрия платежных сервисов, таких как Transferwise, TransferGo, Thunes, CloudCurrency и т.д. Они создают аналог SWIFT-системы на собственной базе.

Как это работает: платежный сервис открывает в 20 разных странах счета и таким образом сам становится платежной сетью, внутри которой совершаются «международные» платежи.

По факту такие сервисы не перечисляют деньги за границу, а берут их со счета своего банка в соответствующей стране — перекладывают деньги «из одного своего кармана в другой».



Фото: riddelllaw.com

Для пользователей такие транзакции — дешевле. Но для самих платежных бизнесов сложность во взаимозачете. Надо постоянно следить за тем, чтобы хватало средств на счетах сервиса в разных странах.

Получается, что есть сервисы, которые позволяют переводить между банковскими счетами, и есть сервисы переводов с карты на карту. Но нет сервисов, которые одинаково хорошо поддерживают и то, и другое и еще по всем странам.

Тренды в сфере международных платежей

1. Унификация и стандартизация платежных реквизитов. Стандартизацию платежных реквизитов в разных странах можно наблюдать на примере Украины, Беларуси, Казахстана, Ближнего Востока и части Латинской Америки, которые пару лет назад перешли на стандарт Евросоюза IBAN. Последний настолько хорошо «прижился» в европейских странах, что его решили таким образом масштабировать.

Россия пока не перешла на этот стандарт, но можно предполагать, что в будущем он станет доминирующим. Изначально IBAN вводили как стандарт только для членов ЕС, но затем его начали использовать и другие страны: на текущий момент по этому стандарту работает уже 77 стран. Когда на IBAN перейдут все, совершать международные переводы будет проще и, возможно, дешевле.



Фото: webmd.com

Еще один хороший пример — единая зона платежей в евро SEPA. В нее входят 36 стран, которые стали единой банковской системой и расплачиваются между собой по единому стандарту (нет различий между внутренними и международными платежами в евро). SEPA поддерживают многие, хотя и не все страны, использующие IBAN. Таким образом, тренд на унификацию и стандартизацию платежных реквизитов позволит переводам денег стать дешевле и быстрее.

Таким образом, тренд на унификацию и стандартизацию платежных реквизитов позволит переводам денег стать дешевле и быстрее.

2. Рост мелких платежей в сегменте интернет-услуг. С ростом числа интернет-компаний и онлайн-сервисов растет и количество онлайн-транзакций между физическими и юридическими лицами. Появился целый сегмент мелких платежей за небольшие услуги: покупка товаров на маркетплейсах, приобретение авиабилетов и т.д.

И если раньше были посредники и агентства, через которых можно было расплатиться за покупку, то теперь пользователь может покупать напрямую у продавца. Онлайн-платежи стали массовыми и вышли за пределы одной страны. Но сервисов или систем для международных платежей, которые работали бы без ограничений, оперативно, и предлагали бы недорогие транзакции, по-прежнему нет.

Вероятно, правила у VISA и Mastercard со временем будут меняться, появятся новые способы ускоренных платежей, а для пользователя не будет разницы — платит он в китайский или российский магазин, из России или из Казахстана. Но именно для банков, обслуживающих такие платежи, разница по-прежнему будет ощутима.

3. Обновление системы международных переводов для физлиц. «Перекос» в сторону физических лиц ощущается и в сфере международных переводов. Еще 15–20 лет назад денежные переводы между странами в основном касались сферы B2B — ими больше занимались компании, которые оплачивали крупные иностранные закупки.

Сейчас, когда люди мигрируют, живут и работают в разных странах, трансграничные переводы для физлиц становятся все более актуальными. Задачу международных переводов решают системы денежных переводов вроде Western Union, но походы «пешком за кэшем» уходят в прошлое. Пользователи хотят просто открыть приложение и переслать деньги в другую страну. На данный момент нет ни одного сервиса, который позволит отправить деньги абсолютно в любую страну. Все сервисы работают только в ограниченном числе стран.



Фото: archpaper.com

Ближе всего к решению этой проблемы подошел Paypal (крупнейшая дебетовая электронная платежная система). Он до сих пор является основным для большинства стран: сегодня платежная система работает в более чем 200 странах по всему миру.

Хотя в индустрии международных электронных кошельков уже есть новые лидеры, «единороги» и многообещающие стартапы. Например, компания Square, которая вышла в 2009 году на рынок с подключаемым к смартфону мобильным терминалом и приложением, благодаря которым дала возможность принимать платежи с банковских карт на счет владельца смартфона. А чуть позже, в 2015 году, эта же компания выпустила платежный мобильный сервис CashApp, доступный и для физических, и для юридических лиц.

Другой зарубежный пример — основанный в 2015 стартап Revolut, который сегодня оценивают в $ 5,5 млрд Одно из его основных преимуществ — возможность совершать трансграничные переводы с минимальной комиссией.

В России свои лидеры финтеха. К ним, например, можно отнести платежные системы Яндекс.Деньги и Qiwi, а также Тинькофф банк.

4. Международная идентификация по номеру телефона. Банковские системы прогрессивных стран стараются использовать номер телефона для идентификации пользователей и для переводов со счета на счет. Сейчас это происходит в рамках одной страны, но со временем появятся договоренности между странами, и можно будет использовать номер телефона для трансграничных платежей. Кроме того, уже есть варианты быстрой аутентификации через биометрию, социальные сети и прочие цифровые паспорта.

Компании, которые с этим работают, зачастую самостоятельно хранят базу персональных данных пользователей. В будущем ее, скорее всего, будут хранить правительства стран, и при необходимости коммерческие организации смогут к ней обращаться.

5. Ускорение обработки международных платежей. Внутри одного банка платежи уже сегодня условно мгновенны. При получении средств пользователь сразу получает уведомление. Вскоре это выйдет за рамки одного банка и будет касаться платежей между разными банками в одной стране (как, например, СБП в России и fast-payment-системы в 16-ти других странах). Однажды условно мгновенными станут также международные платежи, но, опять же, банки между собой должны договориться о быстром обмене данными.



Фото: abcnews.go.com

6. Появление государственных криптовалют. Криптовалюты, которые сейчас создаются в Китае и России, предусмотрены в первую очередь для внутреннего рынка, но следующим шагом станут международные расчеты.

По аналогии с пятью основными мировыми валютами можно ожидать и появления флагманской цифровой валюты.

Поэтому регуляторы постоянно уводят существующие криптовалюты «в тень», не принимая никаких официальных запретов, но в то же время и не признавая криптовалюты легальным средством расчета, или запрещают. Только при футуристичном сценарии биткоин, например, мог бы выйти в «белую» зону и стать международной официальной валютой. Возможно, мелкие страны могли бы признать его на официальном уровне. Тут все зависит от договоренностей между регуляторами и создателями платежных систем или методов платежей. В случае с биткоином договариваться не с кем, так как официально личность создателя биткоина по-прежнему считается неизвестной.

Поэтому повсеместное внедрение государственных криптовалют является более реалистичным. При этом «неподконтрольная» крипта будет под запретом, но никуда не исчезнет. Биткоин — это лишь начальная стадия, а дальнейшее развитие может занять 10, 40, 50... лет. Одно точно: будущее — за цифровой валютой.

Выводы

Создание единой глобальной платежной системы зависит от договоренностей между странами, от их готовности разработать общепринятые стандарты для унификации платежей.

И шаги в этом направлении предпринимаются — есть межгосударственные инициативы, движения и ассоциации, которые призывают решить проблему глобальной стандартизации банковских счетов и выступают за принятие единого стандарта для банковских счетов в разных странах.

На данный момент страны сами не заинтересованы в объединении платежных систем, так как это может поставить под угрозу их безопасность. Поэтому для появления реально работающей единой международной платежной системы важны не только договоренности о распределении контроля, скорость и стандартизация, но и решение, которое оградит страны от рисков и утечки «преступных средств» и государственных денег.

Читайте также