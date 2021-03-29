Штаб Бабарико создает свою политическую партию. Виктор объяснил, зачем она вообще нужна: «Нельзя останавливаться на полпути»

Источник материала: KYKY

Сегодня, 29 марта, в официальном телеграм-канале штаба Виктора Бабарико появилось сообщение о создании политической партии «Вместе». Те представители штаба, что сейчас находятся на свободе, отмечают, что идея партии согласована с Максимом Знаком и Марией Колесниковой, которые находятся в тюрьме.

Эта та самая партия, о создании которой штаб Бабарико заявлял еще в конце августа прошлого года. Тогда подать документы на регистрацию партии не удалось, поэтому представители штаба возобновили идею сейчас. Представитель штаба Иван Кравцов говорит: «Сейчас через сайт ведется сбор заявок: на почту приходит анкета – заполнив ее, можно присоединится к партии. К концу весны планируем учредительный съезд».

О создании партии знает и сам Виктор Бабарико, который находится за решеткой. Собственно, именно Виктор и пояснил, зачем вообще нужна эта партия прямо сейчас.

«Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но беларусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы. Партия нашего будущего, основанного на правде, добре и свободе. Она должна обеспечить решение следующих задач:



• показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти и страха;

• объединить действия разрозненных самостоятельных инициатив;

• обеспечить работу групп и объединений и возобновить деятельность внутри страны.

Я верю, что мы сможем это сделать и моя вера основывается на тех достижениях, которые были продемонстрированы за последний год. Мы помним, как меньше чем за неделю, была собрана одна из самых больших инициативных групп в количестве примерно 10 000 человек. Эти невероятно креативные и инициативные люди обеспечили фантастические результаты по вовлечению людей в борьбу за лучшую будущую Беларусь.

Вы были теми, кто стал точками притяжения для многих сотен тысяч людей, вдохнувших полной грудью воздух свободы. Спасибо вам за это! Эта инициатива не пропала даром. Вы были первыми и не остановились, поведя за собой других.

В августе прошлого года беларуский народ написал одну из самых славных страниц в борьбе за нашу нацию. Несмотря на циничный обман власти, устрашение и насилие в отношении мирных и безоружных людей, мы не остановились и продолжили борьбу за свободу и независимость не только в Беларуси, но и каждого человека. Мы сделали то, что не удавалось сделать предыдущим поколениям: проблемы и судьба Беларуси и беларусов стали центром внимания и сопереживания всего цивилизованного мира. Мы можем гордиться и с честью нести имя «беларус».

Но нам нельзя останавливаться на полпути. Мы должны именно сейчас объединить свои усилия и продемонстрировать единство цели и воли.

Не сделать этого – значит вновь пустить в наши души раба, которого мы выгнали в прошлом году, и которого нас заставляли кормить последние 26 лет.

Мы обязаны сделать партию «Вместе». Должны помочь друг другу поверить в себя, в соседа, в свою страну. Нельзя оставлять раковую опухоль страха и беспомощности нашим детям и внукам. Да, это не просто. Ужасы, которые мы видим на улицах, сеют зерно сомнений и неизвестности. Однако нельзя забывать, что именно неоправданная жестокость со стороны власти свидетельствует о ее страхе и бессилии перед собственным народом.

Наша обязанность – освободиться от иллюзии силы режима, реально оценить его слабости во всех сферах нашей жизни и напомнить себе о собственных достоинствах и силе. Успех зависит только от нас. Если мы будем действовать сплоченно, постоянно и последовательно, мирно и адекватно, то неизбежность победы – очевидна. Нельзя удерживать власть вопреки воле народа!

Вступив в партию, мы будем ежедневно демонстрировать преимущества быть вместе в достижении общей цели. Преимущества, которых лишены в рамках индивидуальной борьбы. И это важно не только для настоящего, но и для будущего».