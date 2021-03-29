Обещали закончить в 2016-м. Как идет строительство новых домов на месте снесенной уникальной колонии Варбурга

Источник материала: Tut.by

Шесть лет назад на месте бывшей колонии Варбурга в Бресте в районе улицы Пушкинской началось строительство новых домов. Объекты, которые обещали сдать в феврале 2016 года, до сих пор не завершены, сообщает BrestCITY .



Фото: BrestCITY

За пять лет строительства на территории нет ни одного завершенного дома. Хотя изначально в планах даже было воссоздать один дом колонии Варбурга и сделать там музей .

Колония Варбурга — квартал двухэтажных деревянных домов в Бресте, уникальный архитектурный ансамбль первой трети XX века. Двенадцать деревянных двухэтажных домов были построены в 1925—1927 годах на средства еврейской благотворительной организации «Джойнт». Колония получила название в честь Феликса Морица Варбурга — банкира, возглавлявшего в эти годы «Джойнт». Во время и после войны здесь находился лагерь военнопленных (сначала советских, после — немецких), затем это было жилье. Последних жителей домов колонии Варбурга отселили в 2010 году, писал «Вечерний Брест» .

После нескольких статей в прессе на тему уничтожения колонии Варбурга город принял решение максимально сохранить облик оставшихся пяти домов. Причем один из них, по настоянию Министерства культуры, должен быть восстановлен в прежнем виде из исконных материалов. Он будет не жилым, в нем разместится Еврейский музей или культурный центр. По задумке проектировщиков, этим домиком должен стать лучше всего сохранившийся — под номером 12, в самом конце Первого Минского переулка. Позже его просто перенесут ближе к улице Пушкинской.



Архивное фото колонии

Восстановление этого дома — вторая очередь проекта. Первым делом квартал застроят жилыми многоквартирными домами. Но не типовыми «кубами», а усадебками, выполненными в так называемом закопанском стиле. Проектирование и авторский надзор за ходом строительства поручены бюро «Приорпроект». Трехэтажные дома строятся по монолитно-каркасной технологии со свободной планировкой. На каждом этаже по две квартиры, каждая площадью около 100 квадратных метров. Для того, чтобы дома еще больше напоминали утраченную старину, их обошьют деревом. После квартиры в четырех домах будут проданы. Территорию предполагается оградить брамой, выполненной в стилистике 1930-х годов.

Инвестиционный договор на застройку квартала был заключен с пинской компанией «Иконигрупп», которая начала возводить дома в декабре 2014 года, а закончить обязалась к февралю 2016-го. Но, как видно, из этого ничего не вышло.