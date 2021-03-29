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Нововиленская, Аэродромная. Где в Минске в ближайшее время будут сносить частный сектор?
Источник материала: Tut.by
Какие усадебные массивы пойдут под снос в ближайшее время? Об этом сообщает агентство
Тема сноса усадеб всегда остра для их жителей. Тем более что на некоторых территориях этот процесс намечался давно, но дальше планов не шел. Где же точно будут перемены?
Как пояснила Ольга Верамей, сейчас оформляется разрешительная документация для разработки проектов кварталов многоквартирной застройки на следующих усадебных территориях:
Переулки Короткие планировал застраивать Минский домостроительный комбинат, однако имущественные права собственников усадеб не реализовали в установленный законом срок.
— Что касается частной застройки в переулках Коротких, то оформление разрешительной документации на эту территорию пока отложено, так как ждем утверждения ранее откорректированного проекта детального планирования. Как только он будет утвержден, сразу начнется инвестиционный процесс, — пояснила Ольга Верамей.
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Какие усадебные массивы пойдут под снос в ближайшее время? Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на председателя комитета архитектуры и...
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