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Тимати выпустил интригующий клип с участницами "Холостяка"
29.03.2021 10:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский рэп-музыкант Тимати в очередной раз заинтриговал поклонников: исполнитель выпустил новый видеоклип, в котором снялись участницы шоу "Холостяк".
© Sputnik / Евгений Одиноков
После расставания с Анастасией Решетовой Тимати стал новым героем нашумевшего проекта "Холостяк". Рэпер заранее пообещал фанатам, что восьмой сезон будет нарушать все правила: премьера шоу
Новый
В видео от экс-главы Black Star появились лишь девять девушек, что мгновенно породило слухи о якобы финалистках проекта. В центре сюжета видео - все та же съемочная площадка шоу, Тимати в смокинге и девушки в соблазнительных нарядах.
Провокационное видео с интригующей развязкой набирает популярность в сети: меньше чем за сутки клип набрал больше 600 тысяч просмотров.
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Бывший Black Star продолжает подогревать интерес к новому сезону популярного телепроекта и провоцировать обсуждения в сети.
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