Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский рэп-музыкант Тимати в очередной раз заинтриговал поклонников: исполнитель выпустил новый видеоклип, в котором снялись участницы шоу "Холостяк".

После расставания с Анастасией Решетовой Тимати стал новым героем нашумевшего проекта "Холостяк". Рэпер заранее пообещал фанатам, что восьмой сезон будет нарушать все правила: премьера шоу закончилась шокирующим поворотом , а после музыкант и вовсе решил закрыть проект, но передумал. Но на этом сюрпризы не закончились.

Новый клип Тимати на композицию "Чокер" продолжил цепочку неожиданностей: в ролике снялись участницы нового сезона "Холостяка".

В видео от экс-главы Black Star появились лишь девять девушек, что мгновенно породило слухи о якобы финалистках проекта. В центре сюжета видео - все та же съемочная площадка шоу, Тимати в смокинге и девушки в соблазнительных нарядах.

Провокационное видео с интригующей развязкой набирает популярность в сети: меньше чем за сутки клип набрал больше 600 тысяч просмотров.

Читайте также: