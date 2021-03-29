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Добби свободен. Контейнеровоз Ever Given сняли с мели, Суэц разблокирован

29.03.2021 10:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

К счастью для мировой торговли скептики, предрекавшие, что блокировка Суэцкого застрявшим в нем контейнеровозом Ever Given может растянуться на недели, оказались посрамлены. Сегодня рано утром злосчастный корабль наконец-то смогли снять с мели и частично развернуть, освободив тем самым один из важнейших торговых путей мира. Руководство канала надеется, что навигация по нему будет восстановлена уже сегодня.

В общей сложности Суэцкий канал был заблокирован почти неделю. Ever Given, на борту которого находится около 18 тыс. морских контейнеров, сел на мель в прошлый вторник, 23 марта, и с этого момента продолжались безуспешные попытки его освободить. Администрация канала привлекла к операции ряд зарубежных компаний, прежде всего нидерландских. Усилия специалистов были сконцентрированы на двух основных задачах. Около 12 часов в день плавучие земснаряды и экскаваторы на земле углубляли дно вокруг судна, чтобы увеличить его осадку. Оставшуюся половину суток в работу включались буксиры, пытавшиеся сдвинуть корабль с места.

Добби свободен. Контейнеровоз Ever Given сняли с мели, Суэц разблокирован
Добби свободен. Контейнеровоз Ever Given сняли с мели, Суэц разблокирован

Сегодня, примерно в 4:30 утра по местному времени это наконец удалось. Пока речь идет лишь о «частичном» снятии с мели, утверждает NBC. По оценкам экспертов, контейнеровоз свободен лишь на 80%, однако при этом сделано главное. Буксирам во время прилива удалось развернуть Ever Given. Ожидается, что полностью корабль восстановит мобильность в течение сегодняшнего дня. Администрация рассчитывает, что сегодня же возобновится и движение по каналу, а накопившаяся очередь ожидающих проходки судов начнет уменьшаться.

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К счастью для мировой торговли скептики, предрекавшие, что блокировка Суэцкого застрявшим в нем контейнеровозом Ever Given может растянуться на недели, оказались...
 
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