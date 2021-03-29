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Добби свободен. Контейнеровоз Ever Given сняли с мели, Суэц разблокирован
Источник материала: Onliner
К счастью для мировой торговли скептики, предрекавшие, что блокировка Суэцкого застрявшим в нем контейнеровозом Ever Given может растянуться на недели, оказались посрамлены. Сегодня рано утром злосчастный корабль наконец-то смогли снять с мели и частично развернуть, освободив тем самым один из важнейших торговых путей мира. Руководство канала надеется, что навигация по нему будет восстановлена уже сегодня.
В общей сложности Суэцкий канал был заблокирован почти неделю. Ever Given, на борту которого находится около 18 тыс. морских контейнеров, сел на мель в прошлый вторник, 23 марта, и с этого момента продолжались безуспешные попытки его освободить. Администрация канала привлекла к операции ряд зарубежных компаний, прежде всего нидерландских. Усилия специалистов были сконцентрированы на двух основных задачах. Около 12 часов в день плавучие земснаряды и экскаваторы на земле углубляли дно вокруг судна, чтобы увеличить его осадку. Оставшуюся половину суток в работу включались буксиры, пытавшиеся сдвинуть корабль с места.
Сегодня, примерно в 4:30 утра по местному времени это наконец удалось. Пока речь идет лишь о «частичном» снятии с мели,
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