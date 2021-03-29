Добби свободен. Контейнеровоз Ever Given сняли с мели, Суэц разблокирован

Источник материала: Onliner

К счастью для мировой торговли скептики, предрекавшие, что блокировка Суэцкого застрявшим в нем контейнеровозом Ever Given может растянуться на недели, оказались посрамлены. Сегодня рано утром злосчастный корабль наконец-то смогли снять с мели и частично развернуть, освободив тем самым один из важнейших торговых путей мира. Руководство канала надеется, что навигация по нему будет восстановлена уже сегодня.

В общей сложности Суэцкий канал был заблокирован почти неделю. Ever Given, на борту которого находится около 18 тыс. морских контейнеров, сел на мель в прошлый вторник, 23 марта, и с этого момента продолжались безуспешные попытки его освободить. Администрация канала привлекла к операции ряд зарубежных компаний, прежде всего нидерландских. Усилия специалистов были сконцентрированы на двух основных задачах. Около 12 часов в день плавучие земснаряды и экскаваторы на земле углубляли дно вокруг судна, чтобы увеличить его осадку. Оставшуюся половину суток в работу включались буксиры, пытавшиеся сдвинуть корабль с места.









Сегодня, примерно в 4:30 утра по местному времени это наконец удалось. Пока речь идет лишь о «частичном» снятии с мели, утверждает NBC. По оценкам экспертов, контейнеровоз свободен лишь на 80%, однако при этом сделано главное. Буксирам во время прилива удалось развернуть Ever Given. Ожидается, что полностью корабль восстановит мобильность в течение сегодняшнего дня. Администрация рассчитывает, что сегодня же возобновится и движение по каналу, а накопившаяся очередь ожидающих проходки судов начнет уменьшаться.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi — Inchcape Shipping (@Inchcape_SS) March 29, 2021

Контейнеровоз Ever Given снова на плаву в Суэцком канале. pic.twitter.com/J2p25oOPhg — РБК (@ru_rbc) March 29, 2021