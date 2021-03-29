ГАИ показала, как преследовала пьяного водителя «Жигулей»: во время погони он повредил патрульное авто

Источник материала: Onliner

В ГАИ Могилевской области рассказали о преследовании пьяного водителя автомобиля ВАЗ-2106, инцидент произошел в Могилеве поздно ночью 28 марта. Опубликовано также видео с регистратора, установленного в патрульном автомобиле.

— Около часа ночи 28 марта в оперативно-дежурную службу ГАИ УВД поступило сообщение о том, что по улице Калиновского в Могилеве движется автомобиль ВАЗ-2106 светлого цвета, которым управляет водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в Госавтоинспекции. — Информация о нарушении была принята ближайшим нарядом ГАИ, который спустя 10 минут обнаружил авто.

Инспекторы подали водителю сигнал об остановке включением проблесковых маячков синего и красного цветов, а также звукового сигнала. Он это проигнорировал, прибавил скорость и попытался скрыться. Началось преследование.

— В завершение погони водитель «Жигулей» попытался покинуть салон автомобиля и на ходу открыл свою дверь, повредив при этом патрульный автомобиль, — отметили в ГАИ.

Водитель был задержан, им оказался 24-летний могилевчанин. Мужчина был доставлен в медучреждение для освидетельствования, результат — 1,7 промилле в выдыхаемом воздухе.

— Теперь он ответит согласно действующему законодательству за «нетрезвую» поездку, преследование, создание аварийной обстановки и ряд других нарушений, — рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, в новом КоАП разделили степень опьянения за рулем (ст. 18.15). За слабое опьянение (от 0,3 до 0,8 промилле) штрафуют на 100 б. в. (2900 рублей) и лишают прав на три года, за сильное (более 0,8 промилле) — наказывают штрафом в 200 б. в. (5800 рублей) и пятью годами лишения прав. Такие последствия (200 б. в. и пять лет лишения) наступают как за вождение в сильном опьянении (в том числе наркотическом), так и за употребление спиртного после ДТП, после подачи сигнала об остановке для прохождения проверки и за отказ от медосвидетельствования.

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