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Цена на нефть падает на фоне проблем в Суэцком канале
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» сдают свои позиции утром в понедельник, 29 марта. Об этом свидетельствуют торги на 09:30 по минскому времени.
Эталонные марки нефти торгуются на следующих позициях:
Как сообщалось ранее, 23 марта 400-метровый контейнеровоз «Эвер Гивен» сел на мель в самой узкой части Суэцкого канала. Из-за нештатной ситуации было заблокировано судоходство по нему. Сегодня появилась информация, что
Напомним, экономисты оценивают зависимость мировой торговли от «Суэцкого трафика» в 12%.
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Мировые цены на «черное золото» сдают свои позиции утром в понедельник, 29 марта. Об этом свидетельствуют торги на 09:30 по минскому времени.
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