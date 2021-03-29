Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз сняли с мели

Источник материала: АФН

В ночь на понедельник спасательным командам удалось снять с мели 400-метровый контейнеровоз Ever Given, севший на мель в прошлый вторник и перегородивший канал на 151-м километре, уперевшись носом и кормой в противоположные берега русла.

Как сообщает Bloomberg, судно водоизмещением 220 тысяч тонн, одно из самых больших в своем классе, удалось вывести на фарватер в сторону севера. В операции участвовали 17 буксиров, в том числе пришедший из Нидерландов в воскресенье гигант ALP GUARD с тягой 285 тонн.

Из судна выкачали 22 тысячи кубометров воды, а из под его носа было удалено 27 тысяч кубометров песка.

По словам советника президента Египта по вопросам Суэцкого канала потребуется около недели, чтобы вывести все суда из коридора канала».

На утро понедельника в гигантских пробках перед входом в канал со стороны Красного и Средиземного моря стояли 450 судов.

Простой канала, одной из самых оживленных торговых артерий мира, через которую проходит 12% мировой торговли и почти 20% глобальных поставок нефти, стоил около 400 млн долларов в день, подсчитали аналитики Lloyds, передает finanz.ru.

Одна неделя блокировки Суэцкого канала стоит мировой торговле 0,2-0,4 процентных пункта в пересчете на годовой рост, подсчитали аналитики Euler Hermes.