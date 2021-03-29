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Штаб Виктора Бабарико поднял тему создания партии

29.03.2021 10:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Штаб Виктора Бабарико возобновил тему создания политической партии «Вместе», которая была анонсирована еще минувшей осенью.

В частности, в телеграм-канале штаба появилось сообщение от Виктора Бабарико с содержанием «Нам нельзя останавливаться на полпути. Мы создаем партию «Вместе».

«Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но беларусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы», - приводится цитата самого политика.

«Мы обязаны сделать партию «Вместе». Должны помочь друг другу поверить в себя, в соседа, в свою страну. Нельзя оставлять раковую опухоль страха и беспомощности нашим детям и внукам», - добавил он.

По его словам, партия должна обеспечить решение следующих задач: показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти и страха; объединить действия разрозненных самостоятельных инициатив; обеспечить работу групп и объединений и возобновить деятельность внутри страны.

Штаб начал сбор заявок с тем, чтобы уже в мае провести установочный съезд.

 
 
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Штаб Виктора Бабарико возобновил тему создания политической партии «Вместе», которая была анонсирована еще минувшей осенью.
 
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