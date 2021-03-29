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Карбалевич: Лукашенко стал заложником

29.03.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политолог Валерий Карбалевич рассказал о том, как Лукашенко усиливает репрессии и на какой стадии сейчас находится противостоянии оппозиции и власти Беларуси.

Карбалевич: Лукашенко стал заложником
Почему, по мнению Карбалевича, Лукашенко потерял Беларусь? И что ждет беларусов весной? Почему власти усиливают репрессии и как политическая ситуация в стране сказывается на экономической? Насколько Лукашенко зависим от силовиков сегодня? На эти и другие вопросы канала "И грянул Грэм" ответил известный политобозреватель Валерий Карбалевич
 
 
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Политолог Валерий Карбалевич рассказал о том, как Лукашенко усиливает репрессии и на какой стадии сейчас находится противостоянии оппозиции и власти Беларуси.
 
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