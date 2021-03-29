Карбалевич: Лукашенко стал заложником

Почему, по мнению Карбалевича, Лукашенко потерял Беларусь? И что ждет беларусов весной? Почему власти усиливают репрессии и как политическая ситуация в стране сказывается на экономической? Насколько Лукашенко зависим от силовиков сегодня? На эти и другие вопросы канала "И грянул Грэм" ответил известный политобозреватель Валерий Карбалевич