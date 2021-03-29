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"Нельзя останавливаться на полпути" Команда Бабарико настаивает на необходимости создания партии

29.03.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ее цель - показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти и страха, а также объединить действия разрозненных самостоятельных инициатив

"Нельзя останавливаться на полпути" Команда Бабарико настаивает на необходимости создания партии
Команда экс-банкира Виктора Бабарико, главного потенциального соперника Лукашенко на минувших выборах, которого арестовали по надуманному обвинению в разгар президентской кампании 18 июня, объявила о создании партии «Вместе». 

Обращение самого Бабарико, находящегося сейчас в СИЗО, опубликовано в Telegram-канале его штаба.

"Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но белорусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы", – сказал Бабарико.

Отмечается, что партия «Вместе» должна обеспечить решение нескольких основных задач. Речь, в частности, идет о том, чтобы показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти и страха, а также объединить действия разрозненных самостоятельных инициатив и обеспечить работу групп и объединений и возобновить деятельность внутри страны.

"Мы обязаны сделать партию «Вместе». Должны помочь друг другу поверить в себя, в соседа, в свою страну. Нельзя оставлять раковую опухоль страха и беспомощности нашим детям и внукам", – заявляет Виктор Бабарико в своем обращении.


Напомним, впервые о создании партии "Вместе" объявила Мария Колесникова на фоне масштабных протестов в минувшем августе.
 
 
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Ее цель - показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти и страха, а также объединить действия разрозненных самостоятельных инициатив
 
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