"Нельзя останавливаться на полпути" Команда Бабарико настаивает на необходимости создания партии

Команда экс-банкира Виктора Бабарико, главного потенциального соперника Лукашенко на минувших выборах, которого арестовали по надуманному обвинению в разгар президентской кампании 18 июня, объявила о создании партии «Вместе».





Обращение самого Бабарико, находящегося сейчас в СИЗО, опубликовано в Telegram-канале его штаба.





"Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но белорусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы", – сказал Бабарико.





Отмечается, что партия «Вместе» должна обеспечить решение нескольких основных задач. Речь, в частности, идет о том, чтобы показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти и страха, а также объединить действия разрозненных самостоятельных инициатив и обеспечить работу групп и объединений и возобновить деятельность внутри страны.





"Мы обязаны сделать партию «Вместе». Должны помочь друг другу поверить в себя, в соседа, в свою страну. Нельзя оставлять раковую опухоль страха и беспомощности нашим детям и внукам", – заявляет Виктор Бабарико в своем обращении.









Напомним,