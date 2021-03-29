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В крушении вертолета на Аляске погиб самый богатый человек Чехии
Источник материала: Партизан
Миллиардер Петр Келнер, самый богатый бизнесмен Чехии, оказался в числе тех, кто погиб при крушении вертолета на Аляске. Об этом сообщает The Washington Post.
Петр Келлнер. Фото: Roman Vondrous / CTK / Globallookpress.com
Келнер был обладателем состояния размером в 17,5 миллиардов долларов и входил в число богатейших людей Европы и всего мира,
Известно, что всего погибших в результате катастрофы на леднике оказалось пятеро. По данным властей, жертвы крушения, скорее всего, катались на лыжах.
Известны имена других погибших: это Грегори Хармс из штата Колорадо, Шон МакМанами из Алабамы, Бенджамин Ларошэ из Чехии и пилот вертолета — Захари Рассел.
О гибели людей стало известно ранее 29 марта. На место происшествия отправились спасатели. Они обнаружили там единственного выжившего. Он был госпитализирован. Его состояние оценивается как «тяжелое, но стабильное».
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Миллиардер Петр Келнер, самый богатый бизнесмен Чехии, оказался в числе тех, кто погиб при крушении вертолета на Аляске. Об этом сообщает The Washington Post.
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