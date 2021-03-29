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Сайт «Е-доставки» недоступен из-за рубежа
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 29 марта, нам написало несколько читателей, который сообщили, что не могут зайти из-за границы на сайт «Е-доставки». Об этом пишут и в ряде телеграм-каналов.
Как рассказал наш читатель, «со вчерашнего дня не могут люди зайти из Европы и Америки на сайт https://e-dostavka.by/. Через VPN он тоже не открывается. Только в Беларуси работает. Но если включить VPN — перестает. Чудеса».
Действительно — проверка с помощью специализированного сервиса показывает, что при попытке зайти из-за рубежа появляется «ошибка 403. Доступ запрещен».
Как
Позже «Наша Нива»
В техподдержке «Е-доставки» нам сообщили, что о проблеме знают и занимаются ее устранением «максимально быстро». Пока больше ничего сказать не могут.
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В техподдержке говорят, что уже занимаются устранением проблемы.
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