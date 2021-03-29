ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сайт «Е-доставки» недоступен из-за рубежа

29.03.2021 11:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 29 марта, нам написало несколько читателей, который сообщили, что не могут зайти из-за границы на сайт «Е-доставки». Об этом пишут и в ряде телеграм-каналов.


Фото: Dan Dennis, unsplash.com

Как рассказал наш читатель, «со вчерашнего дня не могут люди зайти из Европы и Америки на сайт https://e-dostavka.by/. Через VPN он тоже не открывается. Только в Беларуси работает. Но если включить VPN — перестает. Чудеса».

Действительно — проверка с помощью специализированного сервиса показывает, что при попытке зайти из-за рубежа появляется «ошибка 403. Доступ запрещен».


Результаты проверки из-за рубежа (Европы и США). Скриншот сайта ping-admin.ru

Как пишет телеграм-канал За BYnet, «из-за границы не получается открыть сайт e-dostavka. При попытке доступа появляется ошибка 403 Forbidden. Даже через VPN есть проблемы, так многие из них также блокируют. (…) Евроопт говорит, что „проблемы у хостера“».

Позже «Наша Нива» написала, что по мнению инициативы ineedhelpby.com, которая занимается заказом наборов продуктов для «семей репрессированных», доступ к сайту мог быть заблокирован специально. Однако официального подтверждения этому пока нет.

В техподдержке «Е-доставки» нам сообщили, что о проблеме знают и занимаются ее устранением «максимально быстро». Пока больше ничего сказать не могут.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В техподдержке говорят, что уже занимаются устранением проблемы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый экземпляр возрожденного Hummer продали за 2,5 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by