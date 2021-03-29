Сайт «Е-доставки» недоступен из-за рубежа

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 29 марта, нам написало несколько читателей, который сообщили, что не могут зайти из-за границы на сайт «Е-доставки». Об этом пишут и в ряде телеграм-каналов.



Фото: Dan Dennis, unsplash.com

Как рассказал наш читатель, «со вчерашнего дня не могут люди зайти из Европы и Америки на сайт https://e-dostavka.by/. Через VPN он тоже не открывается. Только в Беларуси работает. Но если включить VPN — перестает. Чудеса».

Действительно — проверка с помощью специализированного сервиса показывает, что при попытке зайти из-за рубежа появляется «ошибка 403. Доступ запрещен».



Результаты проверки из-за рубежа (Европы и США). Скриншот сайта ping-admin.ru

Как пишет телеграм-канал За BYnet, «из-за границы не получается открыть сайт e-dostavka. При попытке доступа появляется ошибка 403 Forbidden. Даже через VPN есть проблемы, так многие из них также блокируют. (…) Евроопт говорит, что „проблемы у хостера“».

Позже «Наша Нива» написала , что по мнению инициативы ineedhelpby.com, которая занимается заказом наборов продуктов для «семей репрессированных», доступ к сайту мог быть заблокирован специально. Однако официального подтверждения этому пока нет.

В техподдержке «Е-доставки» нам сообщили, что о проблеме знают и занимаются ее устранением «максимально быстро». Пока больше ничего сказать не могут.