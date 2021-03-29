Первый экземпляр возрожденного Hummer продали за 2,5 млн долларов

Источник материала: Tut.by

На торгах аукционного дома Barrett Jackson продали первый серийный экземпляр нового электрического пикапа GMC, который выпустили под возрожденным названием Hummer. За автомобиль заплатили 2,5 млн долларов, пишет Autonews .





GMC Hummer EV был представлен осенью 2020 года , а серийный выпуск модели стартовал в конце того же года на предприятии Detroit-Hamtramck в Мичигане. Пикап в первой спецверсии Edition 1 укомплектовали электрической силовой установкой мощностью более 1000 л.с. и аккумуляторами, которые позволяют проехать без подзарядки свыше 550 километров.

Благодаря электрической схеме пикап получил ряд необычных функций. К примеру, у GMC Hummer EV есть специальный режим Crabwalk, когда все четыре колеса поворачиваются в одну сторону под одним углом, благодаря чему пикап может двигаться по диагонали на узких участках на бездорожье. Кроме того, для автомобиля предусмотрен режим Extract Mode, способный увеличивать дорожный просвет на 15 сантиметров. Плюс ко всему автомобиль оснащен 18 камерами, постоянно сканирующими поверхность под днищем машины.

Первый экземпляр ушел с молотка за 2,5 млн долларов, что более чем в 20 раз больше заводской цены GMC Hummer EV — 112,6 тыс. долларов. При этом все остальные автомобили в стартовой спецверсии Edition 1 тоже уже распроданы — машины раскупили примерно за один час после начала официальных продаж.