Какие курсы доллара и евро установились 29 марта

Источник материала: Tut.by

Курсы евро и доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 29 марта снижаются. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установились в начале торгов.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На торгах курс доллара снизился на 0,22% до 2,6205 рубля (данные на 10.25), евро упал на 0,2% до 3,0881 рубля (данные на 10.26), а курс российского рубля упал на 0,23% до 3,4569 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.20).