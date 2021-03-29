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Какие курсы доллара и евро установились 29 марта

29.03.2021 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Курсы евро и доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 29 марта снижаются. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установились в начале торгов.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На торгах курс доллара снизился на 0,22% до 2,6205 рубля (данные на 10.25), евро упал на 0,2% до 3,0881 рубля (данные на 10.26), а курс российского рубля упал на 0,23% до 3,4569 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.20).

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Теги: Курсы валют
 
 
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