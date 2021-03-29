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Стало известно, чем Украина может заменить советские истребители

29.03.2021 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Франции Эммануэль Макрон может предложить Украине французские истребители Dassault Rafale вместо советских МиГ-29.Об этом пишет сайт intelligenceonline.fr.


Dassault Rafale. Фото: wikipedia

Продажа Украине истребителей будет одной из главных целей визита Макрона в Киев в 2021 году, утверждает портал. Французско-украинское военное сотрудничество уже началось — ранее Киев приобрел 55 вертолетов Airbus и патрульных катеров OCEA.

Dassault Rafale — это французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, считающийся одной из самых дорогих машин в мире. На сегодняшний день Rafale есть на вооружении у Франции, Египта, Индии и Катара.

Ранее Украина уже намеревалась полностью отказаться от советских боевых самолетов и со временем заместить их западными истребителями.

 
 
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Решение о замене может быть принято уже в этом году.
 
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