Стало известно, чем Украина может заменить советские истребители

Источник материала: Tut.by

Президент Франции Эммануэль Макрон может предложить Украине французские истребители Dassault Rafale вместо советских МиГ-29.Об этом пишет сайт intelligenceonline.fr.



Dassault Rafale. Фото: wikipedia

Продажа Украине истребителей будет одной из главных целей визита Макрона в Киев в 2021 году, утверждает портал. Французско-украинское военное сотрудничество уже началось — ранее Киев приобрел 55 вертолетов Airbus и патрульных катеров OCEA.

Dassault Rafale — это французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, считающийся одной из самых дорогих машин в мире. На сегодняшний день Rafale есть на вооружении у Франции, Египта, Индии и Катара.

Ранее Украина уже намеревалась полностью отказаться от советских боевых самолетов и со временем заместить их западными истребителями.