|
Стало известно, чем Украина может заменить советские истребители
Источник материала: Tut.by
Президент Франции Эммануэль Макрон может предложить Украине французские истребители Dassault Rafale вместо советских МиГ-29.Об этом
Продажа Украине истребителей будет одной из главных целей визита Макрона в Киев в 2021 году, утверждает портал. Французско-украинское военное сотрудничество уже началось — ранее Киев приобрел 55 вертолетов Airbus и патрульных катеров OCEA.
Dassault Rafale — это французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, считающийся одной из самых дорогих машин в мире. На сегодняшний день Rafale есть на вооружении у Франции, Египта, Индии и Катара.
Ранее Украина
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение о замене может быть принято уже в этом году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)