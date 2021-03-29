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Пьяный могилевчанин на «жигулях» устроил погоню с ГАИ и повредил милицейскую машину

29.03.2021 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве в ночь на 28 марта 24-летний водитель «жигулей» устроил погоню с ГАИ и при попытке убежать повредил милицейскую машину. Мужчина был пьян, сообщает УВД.

О пьяном водителе за рулем «жигулей» на улице Калиновского в милицию сообщили по телефону. Ближайший наряд ГАИ через 10 минут обнаружил ехавшую по дороге машину, но требование инспекторов об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться во дворах.

Когда преследуемый понял, что сам загнал себя в ловушку, он попытался покинуть салон автомобиля и на ходу открыл свою дверь, повредив при этом патрульный автомобиль.

Задержанным оказался 24-летний могилевчанин. Освидетельствование показало 1,7 промилле алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Могилев
 
 
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В выдыхаемом задержанным водителем воздухе было 1,7 промилле алкоголя.
 
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