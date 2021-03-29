«Горячая». Фото 62-летней Мадонны в провокационном нижнем белье вызвали споры в Сети

Источник материала: Tut.by

Американская поп-исполнительница Мадонна разместила в своем инстаграме откровенные фото в черном кружевном белье и чулках. Снимки певицы вызвали споры в Сети, пишет lenta.ru .

«А теперь немного для саморефлексии», — подписала кадры Мадонна. Пост набрал более 870 тысяч лайков и 23 тысяч комментариев.

Одни критикуют горячие фото 62-летней звезды: «Старушку понесло», «Просто прими тот факт, что ты старая», «Для чего ты публикуешь такие мерзкие снимки?», «Бабуля, остановись», «Мадонна, ты перестала быть сексуальной».

Другие делают Мадонне комплименты: «Ты просто богиня», «Выглядишь потрясающе», «Ты вообще не стареешь», «Горячая», «Обожаю тебя», «Разве возможно выглядеть так в твоем возрасте?», «Просто вау».