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«Горячая». Фото 62-летней Мадонны в провокационном нижнем белье вызвали споры в Сети

29.03.2021 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская поп-исполнительница Мадонна разместила в своем инстаграме откровенные фото в черном кружевном белье и чулках. Снимки певицы вызвали споры в Сети, пишет lenta.ru.

«А теперь немного для саморефлексии», — подписала кадры Мадонна. Пост набрал более 870 тысяч лайков и 23 тысяч комментариев.

Одни критикуют горячие фото 62-летней звезды: «Старушку понесло», «Просто прими тот факт, что ты старая», «Для чего ты публикуешь такие мерзкие снимки?», «Бабуля, остановись», «Мадонна, ты перестала быть сексуальной».

Другие делают Мадонне комплименты: «Ты просто богиня», «Выглядишь потрясающе», «Ты вообще не стареешь», «Горячая», «Обожаю тебя», «Разве возможно выглядеть так в твоем возрасте?», «Просто вау». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Madonna Fan Club

 
 
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Пост набрал более 870 тысяч лайков и 23 тысяч комментариев.
 
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