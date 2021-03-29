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Бабарико создает партию: «Благосостояние, уважение и безопасность»

29.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Виктор Бабарико объяснил, зачем нужна партия «Вместе».

— Чтобы сделать жизнь в Беларуси лучше, мы хотим иметь законные рычаги для влияния на ситуацию в стране и возможность ее изменить, — заявила команда Бабарико, который накануне из СИЗО инициировал создание партии «Вместе».

Бабарико создает партию: «Благосостояние, уважение и безопасность»

Экс-участник президентской кампании подчеркнул, что партия станет «наиболее эффективным инструментом» для достижения целей.

— Она должна показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти и страха, объединить действия разрозненных самостоятельных инициатив, а также обеспечить работу групп и объединений и возобновить деятельность внутри страны, — перечислил основные задачи партии «Вместе» Виктор Бабарико.

В своем обращении он напомнил, что во время прошлогодней предвыборной кампании меньше чем за неделю, была собрана одна из самых больших инициативных групп в количестве 10 000 человек.

— В августе прошлого года белорусский народ написал одну из самых славных страниц в борьбе за нашу нацию. Несмотря на циничный обман власти, устрашение и насилие в отношении мирных и безоружных людей, мы не остановились и продолжили борьбу за свободу и независимость не только в Беларуси, но и каждого человека. Мы сделали то, что не удавалось сделать предыдущим поколениям: проблемы и судьба Беларуси и белорусов стали центром внимания и сопереживания всего цивилизованного мира.

Но нам нельзя останавливаться на полпути. Мы должны именно сейчас объединить свои усилия и продемонстрировать единство цели и воли. Не сделать этого — значит, вновь пустить в наши души раба, которого мы выгнали в прошлом году и которого нас заставляли кормить последние 26 лет, — отметил Бабарико, призвав своих сторонников вступить в партию.

Он считает, что «именно неоправданная жестокость со стороны власти свидетельствует о ее страхе и бессилии перед собственным народом» и советуют «освободиться от иллюзии силы режима и реально оценить его слабости».

В активе партии «Вместе», кроме Виктора Бабарико и Марии Колесниковой, Максим Богрецов, Иван Кравцов, Антон Родненков, Евгения Сугак, Татьяна Хомич и другие.

В случае, если партия не будет зарегистрирована законным путем, команда намерена действовать в рамках юридического статуса: «Оргкомитет политической партии».

— Согласно этому статусу мы можем проводить мероприятия и совершать политические действия. Таким образом длительное время работают некоторые партии в Беларуси, — уточнили соратники Бабарико. 

Программа партии будет представлена на учредительном съезде.

— Если сократить описание Беларуси будущего до трех необходимых параметров — это благосостояние, уважение и безопасность, — говорится в манифесте организации.

Предполагается, что уже на местные выборы, которые должны состояться в этом году, партия «Вместе» выдвинет кандидатов в депутаты местных советов.

 
 
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Виктор Бабарико объяснил, зачем нужна партия «Вместе».
 
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