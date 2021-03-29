Фотофакт. Прихожане церкви «Новая жизнь» уже второй месяц молятся на улице

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28 марта на парковке возле здания протестантской церкви «Новая жизнь» на окраине Минска состоялось богослужение. Верующие уже второй месяц собираются на улице в любую погоду.













17 февраля в здание общины пришли силовики вместе с судебными приставами. Общину выселили из здания и запретили туда возвращаться.

Спор за молитвенный дом продолжается уже более 15 лет, но теперь власти прибегли к силовым методам.

Пастор церкви «Новая жизнь»: «Бог развалил СССР, развалит и эту систему»