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Фотофакт. Прихожане церкви «Новая жизнь» уже второй месяц молятся на улице

29.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

28 марта на парковке возле здания протестантской церкви «Новая жизнь» на окраине Минска состоялось богослужение. Верующие уже второй месяц собираются на улице в любую погоду.

Фотофакт. Прихожане церкви «Новая жизнь» уже второй месяц молятся на улице
Фотофакт. Прихожане церкви «Новая жизнь» уже второй месяц молятся на улице
Фотофакт. Прихожане церкви «Новая жизнь» уже второй месяц молятся на улице

17 февраля в здание общины пришли силовики вместе с судебными приставами. Общину выселили из здания и запретили туда возвращаться.

Спор за молитвенный дом продолжается уже более 15 лет, но теперь власти прибегли к силовым методам.

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Теги: Минск
 
 
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Общину выселили из здания и запретили туда возвращаться.
 
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