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Фотофакт. Прихожане церкви «Новая жизнь» уже второй месяц молятся на улице
29.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
28 марта на парковке возле здания протестантской церкви «Новая жизнь» на окраине Минска состоялось богослужение. Верующие уже второй месяц собираются на улице в любую погоду.
17 февраля в здание общины пришли силовики вместе с судебными приставами. Общину выселили из здания и запретили туда возвращаться.
Спор за молитвенный дом продолжается уже более 15 лет, но теперь власти прибегли к силовым методам.
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Общину выселили из здания и запретили туда возвращаться.
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