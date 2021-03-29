Нужно еще больше экранов! Немцы показали салон серийного Mercedes EQS

Источник материала: Onliner

Очевидно, что в ближайшие годы компания Mercedes будет активно развивать свою «электрическую» линейку EQ. Вслед за парой кроссоверов к дебюту готовится роскошный седан EQS. Машина для тех, кто хочет W223 без ДВС. На выходных немцы показали интерьер долгожданной новинки.





Если вчера в салонах Mercedes было два экрана на передней панели, то завтра их будет уже три. Дополнительный «моник» прорезался над бардачком — это развлекательный комплекс для переднего пассажира. На втором ряду люди тоже не обделены: есть отдельные экранчики и для них (в подголовниках). Все это добро работает на 9-ядерном процессоре и имеет 24 Гб.





Для автомобиля предусмотрена премиальная аудиосистема Burmester мощностью 710 Вт. По салону распределены 15 динамиков, на которые, кроме всего прочего, можно вывести... звук бензинового мотора. Это для тех, кто хочет себе W223 без ДВС, но со звуком ДВС.





Экстерьер машины держится в секрете, его раскроют 15 апреля текущего года. По шпионским фото понятно, что силуэт кузова у новинки значительно отличается от S-Class за счет короткого капота и длинной кабины, не смещенной к задней оси, как это обычно бывает у седанов F-класса. В продаже EQS появится летом 2021 года.