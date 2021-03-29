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Нужно еще больше экранов! Немцы показали салон серийного Mercedes EQS

29.03.2021 11:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Очевидно, что в ближайшие годы компания Mercedes будет активно развивать свою «электрическую» линейку EQ. Вслед за парой кроссоверов к дебюту готовится роскошный седан EQS. Машина для тех, кто хочет W223 без ДВС. На выходных немцы показали интерьер долгожданной новинки.

Нужно еще больше экранов! Немцы показали салон серийного Mercedes EQS

Если вчера в салонах Mercedes было два экрана на передней панели, то завтра их будет уже три. Дополнительный «моник» прорезался над бардачком — это развлекательный комплекс для переднего пассажира. На втором ряду люди тоже не обделены: есть отдельные экранчики и для них (в подголовниках). Все это добро работает на 9-ядерном процессоре и имеет 24 Гб.

Нужно еще больше экранов! Немцы показали салон серийного Mercedes EQS

Для автомобиля предусмотрена премиальная аудиосистема Burmester мощностью 710 Вт. По салону распределены 15 динамиков, на которые, кроме всего прочего, можно вывести... звук бензинового мотора. Это для тех, кто хочет себе W223 без ДВС, но со звуком ДВС.

Нужно еще больше экранов! Немцы показали салон серийного Mercedes EQS

Экстерьер машины держится в секрете, его раскроют 15 апреля текущего года. По шпионским фото понятно, что силуэт кузова у новинки значительно отличается от S-Class за счет короткого капота и длинной кабины, не смещенной к задней оси, как это обычно бывает у седанов F-класса. В продаже EQS появится летом 2021 года.

Mercedes-Benz GLK-Класс I (X204) Рестайлинг 4 Matic, 2013 г.в., 127 000 км
белый, внедорожник, дизель 2.2 л, автоматическая, полный привод
59 090 р.
22 500$ / 19 096€
Mercedes-Benz E-Класс II (W210/S210) e320, 1998 г.в., 450 000 км
черный, седан, бензин 3.2 л, автоматическая, задний привод
9980 р.
3800$ / 3225€
Mercedes-Benz C-Класс II (W203), 2003 г.в., 336 000 км
серебристый, хетчбэк, дизель 2.2 л, механическая, задний привод
13 131 р.
5000$ / 4244€
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