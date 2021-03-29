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На гродненской трассе водитель напоролся на ограждение, мужчина в реанимации
Источник материала: Onliner
В ГАИ Минской области сообщили об аварии, которая произошла в субботу, 27 марта, около 11:30. На 58-м км трассы М6 (Минск — Гродно), на территории Воложинского района, автомобиль Opel Astra врезался в ограждение.
Как сообщается, за рулем Opel находился 46-летний водитель, житель Воложина. Он ехал в направлении Минска.
— По предварительной информации, вблизи деревни Шараи водитель отвлекся от управления транспортного средства, съехал на обочину, где совершил наезд на барьерное ограждение, — рассказали в Госавтоинспекции.
Мужчина с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение.
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В ГАИ Минской области сообщили об аварии, которая произошла в субботу, 27 марта, около 11:30. На 58-м км трассы М6 (Минск — Гродно), на территории Воложинского района,...
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