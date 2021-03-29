На гродненской трассе водитель напоролся на ограждение, мужчина в реанимации

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области сообщили об аварии, которая произошла в субботу, 27 марта, около 11:30. На 58-м км трассы М6 (Минск — Гродно), на территории Воложинского района, автомобиль Opel Astra врезался в ограждение.

Как сообщается, за рулем Opel находился 46-летний водитель, житель Воложина. Он ехал в направлении Минска.

— По предварительной информации, вблизи деревни Шараи водитель отвлекся от управления транспортного средства, съехал на обочину, где совершил наезд на барьерное ограждение, — рассказали в Госавтоинспекции.





Мужчина с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение.









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