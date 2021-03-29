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Главный архитектор Минска рассказала, где в ближайшее время снесут частный сектор

29.03.2021 11:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Тема сноса усадеб всегда остра для их жителей. Многие кварталы частного сектора давно приговорены к сносу, но дальше этих планов дело не идет. В результате люди десятилетиями живут «на чемоданах» в ветшающих избушках и ждут новых квартир, а на столичные усадьбы без слез не взглянешь. Председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей рассказала, где в ближайшее время снесут частный сектор и построят многоэтажки, сообщает агентство «Минск-Новости».

Как рассказала главный архитектор города, сейчас оформляется разрешительная документация для разработки проектов кварталов многоквартирной застройки на следующих усадебных территориях:

— в границах пр. Дзержинского — ул. Окрестина — Пермская;

— ул. Гусовского — пер. Одоевского — пер. Снежный;

— ул. Аэродромная — Авакяна — Сенницкая — пер. Нефтяной;

— ул. Стасова — Землемерная — Фанипольская;

— ул. Орловская — Нововиленская — Щедрина — Гая;

— ул. Гало — Лукьяновича — Литературная — пер. Поселковый.

— Что касается частной застройки в переулках Коротких, то оформление разрешительной документации на эту территорию пока отложено, так как ждем утверждения ранее откорректированного проекта детального планирования. Как только он будет утвержден, сразу начнется инвестиционный процесс, — пояснила Верамей.

Ранее Короткие переулки планировал застраивать Минский домостроительный комбинат, но имущественные права собственников усадеб не были реализованы в установленный законодательством срок.

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Теги: Минск
 
 
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Тема сноса усадеб всегда остра для их жителей. Многие кварталы частного сектора давно приговорены к сносу, но дальше этих планов дело не идет. В результате люди...
 
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