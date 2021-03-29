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«Ребята, я вообще не в курсе». Михаил Галустян открестился от участия в «Славянском базаре». А что говорят организаторы?
Источник материала: Onliner
В этом году «Славянский базар» ворвался в новостные ленты раньше положенного. Сначала министр культуры Анатолий Маркевич, комментируя ситуацию с недопуском белорусских артистов на «Евровидение», сказал, что «Славянский базар» — вот это настоящий конкурс. Потом российский артист Михаил Галустян появился в афише отечественного фестиваля, но быстро опроверг свое участие в фестивале в Витебске. Спросили в дирекции «Славянского базара», в чем дело.
«Ребята, я вообще не в курсе, —
Сегодня утром имя артиста еще значится в афише концерта по случаю торжественного закрытия фестиваля.
Поинтересовались в дирекции «Славянского базара», выступит ли все-таки Галустян в Витебске.
«В настоящее время мы комментариев не даем. Наши юрисконсульты работают с этой темой», — сказала Onliner представитель дирекции.
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