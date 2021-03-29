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«Ребята, я вообще не в курсе». Михаил Галустян открестился от участия в «Славянском базаре». А что говорят организаторы?

29.03.2021 11:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В этом году «Славянский базар» ворвался в новостные ленты раньше положенного. Сначала министр культуры Анатолий Маркевич, комментируя ситуацию с недопуском белорусских артистов на «Евровидение», сказал, что «Славянский базар» — вот это настоящий конкурс. Потом российский артист Михаил Галустян появился в афише отечественного фестиваля, но быстро опроверг свое участие в фестивале в Витебске. Спросили в дирекции «Славянского базара», в чем дело.

«Ребята, я вообще не в курсе, — написал Михаил Галустян в Instagram. — Я не собирался выступать на „Славянском базаре“! Не пишите мне в директ и не пишите комментарии. Просьба убрать мою фамилию из списков! Не дурите народ!!! Всем мир».


Сегодня утром имя артиста еще значится в афише концерта по случаю торжественного закрытия фестиваля.

Поинтересовались в дирекции «Славянского базара», выступит ли все-таки Галустян в Витебске.

«В настоящее время мы комментариев не даем. Наши юрисконсульты работают с этой темой», — сказала Onliner представитель дирекции.

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Теги: Витебск
 
 
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В этом году «Славянский базар» ворвался в новостные ленты раньше положенного. Сначала министр культуры Анатолий Маркевич, комментируя ситуацию с недопуском...
 
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