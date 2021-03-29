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Торжество рубля. Все три валюты корзины сильно просели

29.03.2021 11:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня нефтяной танкер в Суэцком канале наконец-то разблокирован. На этом фоне в мире падают цены на нефть. На Московской бирже падают доллар и евро. На старте торгов Белорусской валютно-фондовой биржи с ходу просели все три валюты. Белорусский рубль укрепляется.

Доллар с ходу просел на 0,61 копейки. Его покупают и продают по 2,6201 белорусского рубля.

Евро упал на 0,76 копейки. Он торгуется по 3,0867 рубля.

Сотня российского рубля снизилась на 0,75 копейки. Она торгуется по 3,4575.

В пятницу доллар просел на 0,17 копейки, до 2,6262. Евро просел на 0,92 копейки и стал стоить 3,0943 рубля. Российский рубль набрал 1,25 копейки и стал стоить 3,465 белорусского за сотню.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Сегодня нефтяной танкер в Суэцком канале наконец-то разблокирован. На этом фоне в мире падают цены на нефть. На Московской бирже падают доллар и евро. На старте...
 
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