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В Волковыске водитель Ford, объезжая собак, влетел под фуру

29.03.2021 11:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки получил травмы при столкновении с фурой в Волковыске, сообщили в пресс-службе МВД.


Происшествие случилось 28 марта, около 06.30. Установлено, что 46-летний водитель Ford ехал по улице 129-й Орловской дивизии. По его словам, на дорогу внезапно выбежали собаки. Мужчина попытался их объехать и врезался в остановившуюся по техническим причинам фуру.


В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу. Ремнем безопасности мужчина пристегнут не был.

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В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу. Ремнем безопасности мужчина пристегнут не был.
 
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