|
В Волковыске водитель Ford, объезжая собак, влетел под фуру
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки получил травмы при столкновении с фурой в Волковыске,
Происшествие случилось 28 марта, около 06.30. Установлено, что 46-летний водитель Ford ехал по улице 129-й Орловской дивизии. По его словам, на дорогу внезапно выбежали собаки. Мужчина попытался их объехать и врезался в остановившуюся по техническим причинам фуру.
В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу. Ремнем безопасности мужчина пристегнут не был.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу. Ремнем безопасности мужчина пристегнут не был.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)