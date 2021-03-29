В Волковыске водитель Ford, объезжая собак, влетел под фуру

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки получил травмы при столкновении с фурой в Волковыске, сообщили в пресс-службе МВД.





Происшествие случилось 28 марта, около 06.30. Установлено, что 46-летний водитель Ford ехал по улице 129-й Орловской дивизии. По его словам, на дорогу внезапно выбежали собаки. Мужчина попытался их объехать и врезался в остановившуюся по техническим причинам фуру.





В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу. Ремнем безопасности мужчина пристегнут не был.

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