Артистка музыкального лейбла Black Star выступит в Минске в апреле

Источник материала: Tut.by

Артистка музыкального лейбла Black Star, певица и автор песен Анет Сай выступит 30 апреля в Re:Public . Билеты уже в продаже — они стоят от 40 рублей.



Фото: instagram.com/anetsai

Родилась в Волгодонске Ростовской области. Все детство проводила с бабушкой и дедушкой в деревне, где в семилетнем возрасте и написала свою первую песню любимому дедушке. Маленькая Анет собирала всю деревню по вечерам и устраивала концерты, где демонстрировала свои стихи и песни. Позже родители отдали Анет на вокал.

Учителя в школе, видя успехи девочки в музыкальной сфере, уверяли ее, что ничего не выйдет: «Слишком большая конкуренция», «В Москве и так таких хватает», «На творчестве не заработать». Но Анет не поверила и в 18 лет рванула в Москву навстречу мечтам. Поначалу было трудно: она работала в колл-центрах, продавая по телефону разные товары; администратором в ресторане; в студии звукозаписи и параллельно пела на мероприятиях. Анет порой приходилось работать не нескольких работах, чтобы хоть как-то заработать денег. За счет выступлений и ее песен девушку стали замечать люди. Она стала для них неким символом вдохновения и мотивации.

Спустя два года девушка провела два сольных концерта в Москве. А позже прошла кастинг в шоу «Песни» на ТНТ и попала в команду Тимати, где исполняла исключительно свои песни. Ее трек «Дыши» вошел в десятку самых прослушиваемых песен страны, что принесло ей еще большую популярность. Уже в конце апреля Анет Сай выступит в белорусской столице с сольным концертом.