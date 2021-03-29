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Артистка музыкального лейбла Black Star выступит в Минске в апреле

29.03.2021 11:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Артистка музыкального лейбла Black Star, певица и автор песен Анет Сай выступит 30 апреля в Re:Public. Билеты уже в продаже — они стоят от 40 рублей.


Фото: instagram.com/anetsai

Родилась в Волгодонске Ростовской области. Все детство проводила с бабушкой и дедушкой в деревне, где в семилетнем возрасте и написала свою первую песню любимому дедушке. Маленькая Анет собирала всю деревню по вечерам и устраивала концерты, где демонстрировала свои стихи и песни. Позже родители отдали Анет на вокал.

Учителя в школе, видя успехи девочки в музыкальной сфере, уверяли ее, что ничего не выйдет: «Слишком большая конкуренция», «В Москве и так таких хватает», «На творчестве не заработать». Но Анет не поверила и в 18 лет рванула в Москву навстречу мечтам. Поначалу было трудно: она работала в колл-центрах, продавая по телефону разные товары; администратором в ресторане; в студии звукозаписи и параллельно пела на мероприятиях. Анет порой приходилось работать не нескольких работах, чтобы хоть как-то заработать денег. За счет выступлений и ее песен девушку стали замечать люди. Она стала для них неким символом вдохновения и мотивации.

Спустя два года девушка провела два сольных концерта в Москве. А позже прошла кастинг в шоу «Песни» на ТНТ и попала в команду Тимати, где исполняла исключительно свои песни. Ее трек «Дыши» вошел в десятку самых прослушиваемых песен страны, что принесло ей еще большую популярность. Уже в конце апреля Анет Сай выступит в белорусской столице с сольным концертом.

Когда: 30 апреля, 19.00
Где: Re:Public
Сколько: 40−50 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Артистка музыкального лейбла Black Star, певица и автор песен Анет Сай выступит 30 апреля в Re: Public. Билеты уже в продаже: они стоят от 40 рублей.
 
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