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Белорусский рубль подорожал ко всем валютам утром 29 марта, корзина на минимуме за два месяца

29.03.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусский рубль подорожал ко всем валютам утром 29 марта, корзина на минимуме за два месяца
Иллюстративное фото
Утром в понедельник в начале торгов все валюты дешевеют к белорусскому рублю. Евро оказался на минимуме за 67 дней.

Стоимость корзины валют упала на 0,22% до минимума за 61 день, а с начала марта она подешевела уже на 0,99%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:19:

Курс доллара опустился на 0,0061 BYN до 2,6201 BYN/USD.

Доллар дешевеет второй день, а до этого он находился на максимуме за 48 дней.

Курс евро упал на 0,0076 BYN до 3,0867 BYN/EUR.

Стоимость евро падает уже четвёртые торги подряд. За это время евровалюта подешевела на 0,0290 BYN до минимума за 9,5 недель.

Курс российского рубля снизился на 0,0080 BYN до 3,4570 BYN/100 RUB.

Московская биржа


Российский рубль на торгах в понедельник немного дешевеет к доллару и евро. Так, к 10 утра стоимость доллара выросла до 75,77 российских рублей. Это всего на 6 копеек выше, чем было на предыдущих торгах утром в пятницу.

Стоимость евро поднялась на 14 копеек до 89,31 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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