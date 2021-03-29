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Белорусский рубль подорожал ко всем валютам утром 29 марта, корзина на минимуме за два месяца
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Стоимость корзины валют упала на 0,22% до минимума за 61 день, а с начала марта она подешевела уже на 0,99%.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара опустился на 0,0061 BYN до 2,6201 BYN/USD.
Доллар дешевеет второй день, а до этого он находился на максимуме за 48 дней.
Курс евро упал на 0,0076 BYN до 3,0867 BYN/EUR.
Стоимость евро падает уже четвёртые торги подряд. За это время евровалюта подешевела на 0,0290 BYN до минимума за 9,5 недель.
Курс российского рубля снизился на 0,0080 BYN до 3,4570 BYN/100 RUB.
Московская биржа
Российский рубль на торгах в понедельник немного дешевеет к доллару и евро. Так, к 10 утра стоимость доллара выросла до 75,77 российских рублей. Это всего на 6 копеек выше, чем было на предыдущих торгах утром в пятницу.
Стоимость евро поднялась на 14 копеек до 89,31 российских рублей.
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Стоимость корзины валют упала на 0,22% до минимума за 61 день.
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