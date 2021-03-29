Источник материала: UDF



Прощание с Гегоргием Резанко / pruzhany.net

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Пружанах умерли два бывших руководителя района. С розницей в два дня Причины смерти Георгия Резанко не называются, но церемония прощания прошла с закрытым гробом.

23 марта умер, который руководил районом с1994-го по 1998-й год. А 25 марта умер, который занимал эту должность ещё во времена Горбачёва — 1985-1989 гг.Обоим бывшим руководителям в 2015 году было присвоено звание «Почётного гражданина Пружанского района».Причины смерти Георгия Резанко не называются, но церемония прощания прошла с закрытым гробом.