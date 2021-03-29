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В Пружанах умерли два бывших руководителя района. С розницей в два дня

29.03.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Пружанах умерли два бывших руководителя района. С розницей в два дня
Прощание с Гегоргием Резанко / pruzhany.net
В Пружанах с розницей в два дня умерли два бывших председателя Пружанскогоа райисполкома, пишут pruzhany.net.

23 марта умер Сергей Тарасевич, который руководил районом с1994-го по 1998-й год. А 25 марта умер Георгий Резанко, который занимал эту должность ещё во времена Горбачёва — 1985-1989 гг.

Обоим бывшим руководителям в 2015 году было присвоено звание «Почётного гражданина Пружанского района».

Причины смерти Георгия Резанко не называются, но церемония прощания прошла с закрытым гробом.
 
 
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Причины смерти Георгия Резанко не называются, но церемония прощания прошла с закрытым гробом.
 
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