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В Пружанах умерли два бывших руководителя района. С розницей в два дня
Источник материала: UDF
Прощание с Гегоргием Резанко / pruzhany.net
23 марта умер Сергей Тарасевич, который руководил районом с1994-го по 1998-й год. А 25 марта умер Георгий Резанко, который занимал эту должность ещё во времена Горбачёва — 1985-1989 гг.
Обоим бывшим руководителям в 2015 году было присвоено звание «Почётного гражданина Пружанского района».
Причины смерти Георгия Резанко не называются, но церемония прощания прошла с закрытым гробом.
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Причины смерти Георгия Резанко не называются, но церемония прощания прошла с закрытым гробом.
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