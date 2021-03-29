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Жителя Иваново задержали за табличку с адресом по схеме БЧБ

29.03.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Жителя Иваново задержали за табличку с адресом по схеме БЧБ
Фото читателя tut.by
26 марта милиция посетила жителя города Иванова Андрея Дражина. Поводом для визита послужило наличие на фасаде дома табличек с адресом, окрашенных в бело-красно-белые цвета, пишет tut.by.

Об инциденте сообщил сын хозяина дома — Никита Дражин. Он сказал, что милиционеры пришли с понятыми, которых хозяин дома послал за ворота, вместо них позвав своих соседей. Сотрудники милиции осмотрели дом и хозяйственные постройки на предмет выявления незарегистрированной символики. После чего был составлен протокол, сняты и изъяты таблички и задержан хозяин дома.

Андрей Дражин до сих пор находится в ИВС Ивановского РОВД. Ожидается, что в понедельник, 29 марта, состоится судебный процесс, по итогам которого Дражин может быть оштрафован или отправлен на сутки.

По словам Никиты Дражина, причиной визита в милицию стала анонимная жалоба. Он говорит, что табличка висела на доме с 2015 года и почему-то до недавнего времени это не считалось пикетированием.
 
 
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Причиной визита в милицию стала анонимная жалоба.
 
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