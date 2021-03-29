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Фото читателя tut.by

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жителя Иваново задержали за табличку с адресом по схеме БЧБ Причиной визита в милицию стала анонимная жалоба.

Об инциденте сообщил сын хозяина дома — Никита Дражин. Он сказал, что милиционеры пришли с понятыми, которых хозяин дома послал за ворота, вместо них позвав своих соседей. Сотрудники милиции осмотрели дом и хозяйственные постройки на предмет выявления незарегистрированной символики. После чего был составлен протокол, сняты и изъяты таблички и задержан хозяин дома.до сих пор находится в ИВС Ивановского РОВД. Ожидается, что в понедельник, 29 марта, состоится судебный процесс, по итогам которого Дражин может быть оштрафован или отправлен на сутки.По словам Никиты Дражина, причиной визита в милицию стала анонимная жалоба. Он говорит, что табличка висела на доме с 2015 года и почему-то до недавнего времени это не считалось пикетированием.