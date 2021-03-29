Кто загоняет Беларусь в долговую яму

Внешний долг государственного сектора в расширенном определении сложился на 1 января в размере 27,3 млрд долларов или 64,8% от величины валового внешнего долга Беларуси.



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Как сказано в бюллетене Нацбанка, внешний долг госсектора в расширенном определении включает внешние долговые обязательства сектора государственного управления, центрального банка, а также финансовых и нефинансовых организаций, в уставных фондах которых доля государственной собственности составляет 50 и более процентов.

По мнению специалистов центрального банка, большой удельный вес госсектора в валовом внешнем долге «указывает на значимую роль государства и подконтрольных ему субъектов хозяйствования в осуществлении иностранных заимствований».

«Отношение внешнего долга государственного сектора в расширенном определении к ВВП составило 45,5% (на 1 января 2021 года. — БелаПАН) и увеличилось по отношению к аналогичному показателю на 1 января 2020 года на 6,1 процентного пункта», — констатируют специалисты Нацбанка.

В денежном выражении за 2020 год внешний долг государственного сектора в расширенном определении увеличился на 1,9 млрд. долларов, или на 7,3%, до 27,3 млрд долларов на 1 января 2021 года.

В том числе внешние долговые обязательства сектора госуправления выросли на 1,4 млрд. долларов, или на 8,4%, депозитных организаций (за исключением центрального банка), находящихся под контролем государства, – на 0,4 млрд. долларов, или 14,4%, прочих финансовых и нефинансовых организаций, находящихся под контролем государства, — на 0,2 млрд. долларов, или на 4,4%.

В то же время центральный банк сократил свои внешние долговые обязательства за рассматриваемый период на 174,9 млн долларов, или на 17,6%.

«В составе внешнего долга государственного сектора в расширенном определении сектор госуправления являлся основным заемщиком иностранных финансовых ресурсов, его внешний долг на 1 января 2021 года составил 18,6 млрд. долларов, или 68,1% в общем объеме рассматриваемых внешних заимствований (госсектора. — Ред.)», — говорится в бюллетене Нацбанка.

Внешние долговые обязательства депозитных организаций, за исключением центрального банка, и прочих финансовых и нефинансовых организаций, находящихся под контролем государства, составили соответственно 3,2 млрд. долларов и 4,7 млрд. долларов и образовали соответственно 11,9% и 17% внешнего долга государственного сектора в расширенном определении.

Внешние долговые обязательства центрального банка на 1 января 2021 года сложились в размере 0,8 млрд. долларов и сформировали 3% общего объема внешнего долга государственного сектора.

«На 1 января 2021 года основной удельный вес в общем объеме внешнего долга государственного сектора в расширенном определении (61,6%) занимали обязательства по привлеченным из-за рубежа кредитам и займам. Обязательства по долговым ценным бумагам составили 15,1%, депозитам – 13,6%, задолженность по торговым кредитам и авансам – 7,7%, прочие долговые обязательства – 2%», — отмечают специалисты Нацбанка.

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