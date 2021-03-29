|
Все основные валюты падают утром в понедельник
Источник материала: Навiны
Три основные иностранные валюты сдают свои позиции на открытии торгов на БВФБ в понедельник, 29 марта.
По данным на 10:45, они торгуются на следующих позициях:
Напомним, февраль эта тройка отработала так:
Подписывайтесь и читайте нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три основные иностранные валюты сдают свои позиции на открытии торгов на БВФБ в понедельник, 29 марта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)