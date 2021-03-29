Все основные валюты падают утром в понедельник

Три основные иностранные валюты сдают свои позиции на открытии торгов на БВФБ в понедельник, 29 марта.





По данным на 10:45, они торгуются на следующих позициях:

российский рубль — 3,4571 белорусского рубля за 100 российских (-0,0079 пункта);

евро — 3,0881 белорусского рубля (-0,0062 пункта);

доллар — 2,6208 белорусского рубля (-0,0054 пункта).

Напомним, февраль эта тройка отработала так:

евро -0,0136 пункта;

доллар -0,0205 пункта;

российский рубль -0,0604 пункта.