«Нельзя оставлять раковую опухоль страха и беспомощности нашим детям и внукам». Бабарико заявил о создании партии

Экс-претендент на должность президента Беларуси Виктор Бабарико обратился к белорусам по поводу создания партии.





Политик отметил, что сегодня белорусы не должны останавливаться на полпути, а поэтому будет создаваться партия «Вместе». Он подчеркнул, что никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке.

Однако «белорусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы». По мнению Бабарико, новое политическое образование должно «показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти и страха», а также «объединить действия разрозненных самостоятельных инициатив».

«Мы обязаны сделать партию «Вместе». Должны помочь друг другу поверить в себя, в соседа, в свою страну. Нельзя оставлять раковую опухоль страха и беспомощности нашим детям и внукам.

Обращение Бабарико датировано 12 марта и было написано в СИЗО КГБ, однако штаб политика опубликовал его только сегодня.