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Лукашенко: Протест не сдулся, а переформатируется

29.03.2021 11:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня опроверг собственных пропагандистов и подтвердил, что в Беларуси продолжаются протесты

"То, что у нас идет переформатирование действий протестунов и беглых, мы это видим. Должен просто сказать, что мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы. Этого допустить мы не можем и не имеем права. И это характерно прежде всего для города-героя Минска", - заявил сегодня Лукашенко.

"Смотрите за порядком», - поручил Лукашенко Наталье Кочановой.

«Надо каждый день работать, как это вы делали на протяжении зимы. Поэтому есть и результат. Люди у нас не идиоты. Они же прекрасно видят, что кто-то, как они говорят, "бабки косит за границей". Ясно, кто сидит на этих потоках. И люди не хотят быть, как они говорят: что вы нас на вилы бросаете, а сами там эти деньги по карманам раскладываете? Они чувствуют, что их просто подставляют, и мы это видим внутри страны", - продолжил пенсионер.

По его словам, «надо работать жестко с теми, кто берется за оружие, кто привозит сюда взрывчатку или готовит эту взрывчатку и пытается то ли в мусорных контейнерах или огнетушителях произвести эти взрывы».

"С этими мы разговаривать не будем. И считать до трех тоже не будем. Но основная-то масса людей, с которыми надо разговаривать. Поймут они нас или нет, услышат или нет - это их дело. Но с людьми надо разговаривать", - заключил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко сегодня опроверг собственных пропагандистов и подтвердил, что в Беларуси продолжаются протесты
 
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