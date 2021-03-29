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Лукашенко разгоняет тему «теракта»

29.03.2021 11:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко продолжает раскручивать историю о предотвращенном теракте, в которую, пожалуй, никто и не поверил.

"Надо всех ребят, которые участвовали в этой операции, представить к государственным наградам. Они это заслужили, защитили огромное количество людей, которые могли пострадать", - заявил сегодня Лукашенко на совещании в Минске.

По версии силовиков, некий гражданин из-под Пинска изготовил 2 взрывных устройства. Одно из них он заложил в мусорку на детской площадке в Московском районе Минска, вторую хотел заложить возле воинской части в Борисовском районе.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко продолжает раскручивать историю о предотвращенном теракте, в которую, пожалуй, никто и не поверил.
 
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