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СК Беларуси направил документы на экстрадицию 39 обвиняемых
Источник материала: АФН
Следственный комитет Беларуси за 3 месяца текущего года направил в Генпрокуратур РБ документы об экстрадиции 39 человек, обвиняемых в связи с участием в протестах.
Об этом сообщил начальник международно-правового отдела СК Михаил Вавуло, передает БелТА.
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Следственный комитет Беларуси за 3 месяца текущего года направил в Генпрокуратур РБ документы об экстрадиции 39 человек, обвиняемых в связи с участием в протестах.
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