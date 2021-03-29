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СК Беларуси направил документы на экстрадицию 39 обвиняемых

29.03.2021 11:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Следственный комитет Беларуси за 3 месяца текущего года направил в Генпрокуратур РБ документы об экстрадиции 39 человек, обвиняемых в связи с участием в протестах.

Об этом сообщил начальник международно-правового отдела СК Михаил Вавуло, передает БелТА.

 
 
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Следственный комитет Беларуси за 3 месяца текущего года направил в Генпрокуратур РБ документы об экстрадиции 39 человек, обвиняемых в связи с участием в протестах.
 
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