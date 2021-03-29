Абсурд продолжается! Айтишника задержали за красный шарф к чёрно-белой куртке

Его историю рассказывает у себя в телеграм-канале лишённый аккредитации правозащитный центр «Весна».





На Егоре была чёрно-белая куртка и красный шарф, на его жене — красная куртка и белый шарфик. Этого было достаточно, чтобы молодых людей остановили и забрали в бус.





Во Фрунзенском РУВД в рюкзаке Егора нашли 2 бутылки воды, печенье и блок сигарет — их посчитали «запасами». Разработчика попросили разблокировать телефон, он отказался. Тогда молодого человека отвели в подвал. На суде Егор заявил, что «два сотрудника в гражданском нанесли ему ряд телесных повреждений», — и ему всё же пришлось разблокировать свой телефон.





Егор также сообщил во время судебного заседания, что хотел ознакомиться с протоколом, задавал много вопросов, но трое сотрудников РУВД желали ускорить процесс. Они стали вокруг программиста, и один из них на глазах жены Егора давил ему локтем на руку до тех пор, пока Цыгвинцев не подписал протокол. Согласно нему Егор «принял участие в несанкционированном массовом мероприятии на проспекте Пушкина».





Дела сотрудника EPAM не было в расписании суда 26 марта. Заслушав все показания, судья Марина Фёдорова приняла решение осудить Цыгвинцева на 15 суток ареста. Однако, как сообщает «Весна», согласно спискам в Жодино, выйдёт он лишь спустя 25 суток — 19 апреля.