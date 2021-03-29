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Протесты "сдулись"? Ну-ну... За два дня силовики задержали более 500 человек

29.03.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь: правозащитники назвали число задержанных на акции 27 марта Более 500 человек были задержаны в Беларуси за два дня, 25 и 27 марта, сообщает ПЦ "Весна". Абсолютное большинство задержаний было проведено в Минске.

В Беларуси на протестных акциях 27 марта было задержано как минимум 245 человек. Эти данные опубликовал 28 марта равозащитный центр (ПЦ) "Весна".

По информации правозащитников, за два дня - 25 марта, когда белорусы отмечали День Воли, и 27 марта - по всей стране было задержано более 500 человек, около 400 из них - в Минске. 

В списке задержанных - пять журналистов и один фотограф. Это сотрудники изданий "Наша Нива" и "Белорусы и рынок", а также активно освещающего протесты портала Tut.by, лишенного белорусскими властями статуса СМИ. Также во время освещения акции был задержан и потом отпущен корреспондент DW в Минске.

Первые массовые акции протеста в Беларуси в 2021 году

25 марта в Беларуси начались первые с начала 2021 года массовые акции протеста против фальсификаций на последних выборах президента страны. 

В августе 2020 года, после того как ЦИК объявил победителем выборов с результатом более 80 процентов голосов тогдашнего главу государства Александр Лукашенко, по всей Беларуси начались мирные массовые выступления. В связи с тем, что мирные демонстрации были жестко разогнаны силовиками, к требованиям протестующих вскоре добавились призывы прекратить насилие.

Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, которую многие белорусы считают истинным победителем выборов, под давлением власти была вынуждена покинуть страну. В настоящий момент она ведет активную деятельность за границей, призывая мировых лидеров оказать поддержку демократическому движению в Беларуси.

Требование новых выборов в Беларуси

18 марта Тихановская объявила о начале голосования на платформе "Голос" по вопросу проведения переговоров между белорусскими властями и оппозицией на тему выхода из кризиса при международной поддержке.

Как написала сама Тихановская в своем Telegram-канале, это голосование должно продемонстрировать мировому сообществу, что политический кризис в Беларуси усиливается и требует срочного урегулирования, а также вернуть белорусам чувство единства и остановить гражданский конфликт в стране.

Сейчас там проголосовало уже почти 770 тысяч человек
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь: правозащитники назвали число задержанных на акции 27 марта Более 500 человек были задержаны в Беларуси за два дня, 25 и 27 марта, сообщает ПЦ "Весна"....
 
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